Domenica 24 maggio è iniziato il Roland Garros, tra i circuiti più iconici e importanti di tennis. Il primo round offre già partite particolarmente avvincenti, come quella di lunedì 25 maggio tra Emilio Nava e Ugo Carabelli. La partita si terrà a partire dalle 11:00 di mattina. Per scoprire come non perdere neanche un minuto della sfida, continua a leggere l'articolo.

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Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

Non irresistibile sulla terra battuta, l'americanoha dedicato parecchi allenamenti su questa. Il suo storico adesso parla per lui: nelle qualificazioni ha vinto tutti i suoi match in due set, portando il suo bilancio sulla terra battuta per l'anno a un solido 17-11. Sarà dunque un match particolarmente intenso dato che dall'altro lato del campo ci sarà l'argentino, anch'egli allenato su questa superficie. Carabelli, però, non sembra al massimo della condizione, il che potrebbe rappresentare un problema contro un Nava in gran forma. Carabelli, tra l'altro, non vince un match nel tabellone principale del French Open da quando ha raggiunto ilal suo debutto nel 2022.Sarà dunque un match adtra due tennisti che, oggi, fanno della terra battuta la loro confort zone. Chi vincerà la sfida di domani affronterà al secondo round il vincente del confronto tra Buse e Rublev.

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