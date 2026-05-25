Domenica è iniziato il Roland Garros, tra i circuiti più iconici e importanti del panorama tennistico internazionale. Tanti match hanno regalato emozioni nonostante siamo appena all'inizio e martedì ce ne sono altri particolarmente avvincenti. Tra questi il confronto tra Cameron Norrie e Daniel Vallejo, che si terrà martedì 26 maggio alle 11:00 di mattina. Segui la partita e non perderti neanche uno scambio: scopri come vedere la partita gratuitamente continuando a leggere l'articolo.

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Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

Ventiduesimo al mondo nel ranking,si prepara ad una edizione che potrebbe vederlo protagonista. L'inglese è infatti chiamato a migliorare il suo risultato dello scorso anno, quando ha sconfitto Medvedev nel suo cammino verso il quarto turno, segnando la sua prima apparizione alla seconda settimana di questo torneo in otto tentativi. All'edizione delperò ci arriva con risultati altalenanti su questa superficie, dato che in stagione ha vinto soltanto 5 partite su 5. Nonostante questo, è il grande favorito contro il paraguaiano. Infatti, Norrie potrebbe far valere la sua esperienza internazionale contro un tennista classeche sta iniziando a farsi spazio nel grande panorama tennistico dopo essersi fatto le ossa prevalentemente in Sudamerica.Dunque, alla luce di quanto scritto, è l'inglese Norrie il favorito per il primo round del Roland Garros. Ad ogni modo, alla terra battuta spetta l'ultima parola e non ci resta che goderci lo spettacolo. Chi riuscirà ad avere la meglio affronterà nel secondo round il vincente tra

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