Tra i match più avvincenti del primo round del Roland Garros c'è la sfida tra il francese Muller e Tsitsipas. La sfida andrà in scena martedì 26 maggio alle 11:00 di mattina. Segui la sfida e non perdere neanche uno scambio dell'Open di Francia: per scoprire come fare, continua a leggere quest'articolo.

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Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

si presenta alla sfida di Roland Garros dalla posizione numero 108 nel ranking, ma con un andamento sulla terra battuta davvero. Nelle ultime cinque sfide, infatti, ha sempre preso; l'ultima vittoria risale all'11 aprile a Barcellona, in cui ha sconfitto con il risultato di 0-2 Alcala Gurri. Più positivo è l'andamento del tennista greco, che in carriera ha anche collezionato vittorie su questa superficie, come ad esempio ilnel 2021 nel 2021 ma anche più recentemente nell'aprile del 2024, battendo in finale. Non c'è dubbio quindi cheè il principale indiziato per la vittoria martedì mattina.L'ultima parola sarà al campo, alla terra battuta del Roland Garros. Chi uscirà vincitore dal confronto di martedì affronterà nel secondo round il vincitore tra l'olandesee l'italiano, classe 2001 al momento al novantaseiesimo posto nel ranking.

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