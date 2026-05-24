Comincia il Roland Garros, tra i circuiti più iconici del mondo del tennis. Domenica ci sono state le prime sfide e lunedì 25 maggio ce ne saranno altrettante interessanti. Proprio lunedì scenderà in campo Jannik Sinner, che punterà così all'unico grande torneo che manca all'appello nella sua grande bacheca. Al primo round del Roland Garros affronterà Tabur alle 11:00 di mattina. Per scoprire come non perdere neanche uno scambio di questa sfida, continua a leggere l'articolo.

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Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

Incrocio sfortunato per, che si ritrovaal primo round del Roland Garros e va incontro ad una quasi certa eliminazione. Il grande ostacolo per il tennista italiano potrebbe essere il caldo, dato che sono previste temperature record domani mattina. La determinazione e la voglia di conquistare il primo Roland Garros, però, potrebbe superare le difficoltà per il caldo. Sinner, infatti, ha in bacheca due: all'appello, quindi, manca soltanto Roland Garros. Ci è andato vicino l'8 giugno 2025, ma tra lui e la vittoria si è intromesso lo spagnoloUn anno dopo, il numero uno al mondo proverà a strappare l'ennesimo circuito di una carriera che è già leggenda.Sarà molto probabilmente Jannik Sinner a vincere la sfida, date le pochissime chance di vittoria per il francese Tabur. Salvo sorprese, il tennista italiano affronterà nel secondo round il vincente della sfida tra l'inglesee l'argentino

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