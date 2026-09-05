La Roma di Gian Piero Gasperini ha trasformato le prime due giornate in una dimostrazione di forza: otto gol segnati, zero subiti, cinque dei quali portano la firma di Malen, e due vittorie nette contro Fiorentina e Lecce. Dall’altra parte c’è un’Atalanta a punteggio pieno dopo i successi su Sassuolo e Bologna, ma ancora alla ricerca di una fisionomia più convincente, soprattutto nella costruzione del gioco. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

E proprio per questo l’incrocio dell’Olimpico assume un peso particolare: per i giallorossi è il primo vero banco di prova dopo un avvio travolgente, per la squadra di Maurizio Sarri l’occasione di dimostrare che i sei punti raccolti finora possono essere accompagnati da una prestazione all’altezza dell’avversario. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Roma-Atalanta in TV e streaming

Roma-Atalanta si gioca sabato 5 settembre alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma ed è valida per il terzo turno della Serie A 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV, in esclusiva su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Dazn, di Sky (Sky Go) e su Now TV.

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Qui Roma

Qui Atalanta

Lasi presenta all'Olimpico con il massimo dei punti e soprattutto con un avvio che lascia poco spazio alle interpretazioni:nelle prime due giornate, grazie ai larghi successi contro. La squadra diha mostrato grande efficacia offensiva, trascinata da ungià autore di cinque reti, ma anche una solidità difensiva che le ha permesso di non concedere gol in 180 minuti. Contro l'arriva però il primo esame di livello.L'arriva invece alla sfida con lo stesso bottino di sei punti, ma attraverso un percorso decisamente meno convincente sul piano delle prestazioni. La squadra diha battuto, concedendo però qualcosa di troppo e mostrando soprattutto nell'ultima gara difficoltà nel costruire gioco con continuità, tanto da trovare il gol decisivo soltanto nel finale. Il nuovo assetto e i cambiamenti apportati alla rosa richiedono ancora tempo per essere assimilati, mentre all'Olimpico servirà una prestazione diversa per contenere unain grande fiducia.

Giacomo Raspadori, Atalanta (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Roma-Atalanta, probabili formazioni

: Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Mora; Malen.: Gian Piero Gasperini

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kossounou, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Maurizio Sarri

I precedenti

Sono, con il bilancio complessivo che sorride ai giallorossi:, contro le 37 della Dea, mentre sono 44 i pareggi. Un dato storico che, tuttavia, racconta solo in parte l'attuale equilibrio del confronto, perché negli ultimi anni l'inerzia della sfida si è spostata decisamente dalla parte nerazzurra.

La Roma non riesce infatti a battere l'Atalanta dal 2022, quando all'Olimpico fu sufficiente la rete di Tammy Abraham per conquistare i tre punti. Da allora sono andati in scena altri otto confronti e il bilancio è nettamente favorevole alla Dea, capace di raccogliere sei vittorie e due pareggi, mantenendo così un'imbattibilità che dura ormai da otto partite.

Le chiavi di Roma-Atalanta

La partita dipenderà da due fattori: dalladelladioffensiva; e dal modo in cui l'proverà a rispondere nel momento in cui sarà. I giallorossi arrivano con numeri impressionanti, otto gol segnati e nessuno subito, e possono puntare sulla condizione die sulla qualità tra le linee diper mettere sotto pressione una Dea che nelle prime due giornate ha mostrato qualche difficoltà nel costruire con continuità.

Per la squadra di Sarri sarà quindi fondamentale non farsi schiacciare e riuscire a coinvolgere rapidamente Scamacca, soprattutto se la Roma dovesse schierare Ghilardi al centro della difesa, mentre l'assenza di Hien potrebbe pesare nei duelli contro l'attacco giallorosso. Un altro aspetto decisivo sarà la gestione delle transizioni: l'Atalanta ha giocatori in grado di attaccare gli spazi, ma concedere campo alla Roma significherebbe esporre la retroguardia alle accelerazioni di Malen e alla fantasia di Dybala.

Roma-Atalanta: data, orario e canali