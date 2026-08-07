L'Estadio Gigante de Arroyito è pronto ad accogliere la sfida tra Rosario Central e Aldosivi, valida per la Primera División argentina. Il fischio d'inizio è in programma sabato 8 agosto alle ore 00:30 italiane. I padroni di casa vogliono dare continuità all'importante successo ottenuto nell'ultimo turno, mentre gli ospiti cercano di interrompere una serie negativa. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ROSARIO CENTRAL-ALDOSIVI CLICCA SU BET365.

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Il momento delle squadre

Il Rosario Central arriva all'appuntamento con entusiasmo dopo il prezioso successo esterno contro il River Plate. La squadra di Jorge Almirón ha confermato grande solidità difensiva e punta a sfruttare il fattore campo per avvicinarsi alle zone alte della classifica. Al Gigante de Arroyito il sostegno del pubblico rappresenta spesso un'arma in più.

L'Aldosivi, invece, attraversa un periodo complicato. La formazione guidata da Israel Damonte è reduce da due sconfitte consecutive e, più in generale, fatica a trovare continuità sia sul piano dei risultati sia sotto il profilo realizzativo. Servirà una prova di carattere per provare a fermare una delle squadre più insidiose del campionato davanti ai propri tifosi.

Probabili formazioni di Rosario Central-Aldosivi

Il Rosario Central dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Copetti terminale offensivo supportato dalla fantasia di Di Maria, Campaz e Cantizano. In mezzo al campo spazio alla coppia composta da Ibarra e Pizarro, incaricata di dettare i tempi della manovra.

L'Aldosivi dovrebbe invece schierarsi con il 3-4-2-1. Vombergar agirà da unica punta, con Tomás Fernández e Godoy alle sue spalle, mentre Castro e Sosa avranno il compito di dare equilibrio alla mediana.

Rosario Central (4-2-3-1): Ledesma; Veron, Ovando, Avila, Sández; Ibarra, Pizarro; Cantizano, Di Maria, Campaz; Copetti.

Aldosivi (3-4-2-1): Chicco; Zalazar, Sigali, Pombo; González, Castro, Sosa, Laurelli; Godoy, Tomás Fernández; Vombergar.

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