Rosario Central-Talleres: diretta live e probabili formazioni

Rosario Central–Talleres preview completa con analisi, formazioni probabili, stato di forma e momento delle squadre nella Primera División argentina.

Stefano Sorce 24 febbraio - 10:25

La Primera División entra in una fase in cui ogni punto inizia a pesare davvero, e il confronto tra Rosario Central-Talleres rappresenta uno snodo importante per entrambe. Le due squadre si affronteranno nella notte di sabato 21 febbraio 2026, con calcio d’inizio previsto alle ore 02:15, in una sfida che mette di fronte due formazioni ambiziose e determinate a guadagnare terreno in classifica. Il Rosario Central vuole dare continuità ai recenti segnali positivi e sfruttare il momento favorevole, mentre il Talleres arriva con fiducia e l’obiettivo di confermare la propria solidità in un confronto che si preannuncia aperto e ricco di tensione.

Momento Rosario Central — Il Rosario Central arriva all’appuntamento con fiducia dopo la convincente vittoria per 2-0 contro il Barracas Central, una prestazione caratterizzata da controllo del gioco, intensità e qualità offensiva. La squadra ha mostrato grande efficacia nella gestione del possesso e nella creazione di occasioni, dimostrando di poter essere pericolosa soprattutto davanti al proprio pubblico. Con 8 punti raccolti nelle prime sei partite, il Rosario Central ha mantenuto un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva, subendo poche reti e dimostrando organizzazione tattica. Il principale punto di riferimento offensivo resta Ángel Di María, protagonista assoluto con cinque reti e leader tecnico della squadra.

Momento Talleres — Il Talleres si presenta alla sfida dopo il successo per 2-1 contro il Gimnasia Mendoza, una partita che ha confermato la qualità e la solidità della squadra. Con 10 punti in classifica, il Talleres ha dimostrato continuità e capacità di competere contro avversari di livello. Il rendimento complessivo evidenzia una squadra equilibrata, capace di controllare il possesso e gestire le diverse fasi della partita. Dal punto di vista offensivo, diversi giocatori hanno contribuito alla produzione realizzativa, rendendo la squadra imprevedibile e difficile da affrontare.

Formazioni probabili Rosario Central-Talleres — Il Rosario Central si schiera con Ledesma in porta, protetto dalla difesa composta da Gimenez, Ovando, Avila e Sandez. A centrocampo spazio alla qualità e all’esperienza di Di Maria, supportato da Ibarra, Pizarro e Fernandez. In attacco la coppia Veliz–Copetti guiderà il reparto offensivo.

Il Talleres risponde con Herrera tra i pali, difeso da Vigo, Catalan, Fernandez e Schott. A centrocampo agiranno Sforza, Galarza e Ortegoza, mentre Caceres opererà sulla trequarti a supporto delle due punte Davila e Martinez.

Rosario Central (4-4-2): Ledesma; Gimenez, Ovando, Avila, Sandez; Di Maria, Ibarra, Pizarro, Fernandez; Veliz, Copetti.

Talleres (4-3-1-2): Herrera; Vigo, Catalan, Fernandez, Schott; Sforza, Galarza, Ortegoza; Caceres; Davila, Martinez.

