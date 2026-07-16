Gli ottavi di finale dell’ATP Bastad 2026 propongono una sfida dal fascino particolare tra Andrey Rublev e Andrea Pellegrino. Sulla terra rossa svedese il numero 16 del ranking ATP affronta l’azzurro, attuale numero 138 del mondo, in un confronto che vede opporsi la grande esperienza del russo e l’entusiasmo di un giocatore arrivato a questo appuntamento senza pressioni. In palio c’è un posto nei quarti di finale del Nordea Open, con Rublev chiamato a confermare il proprio status di prima testa di serie e Pellegrino pronto a giocarsi le sue chance. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Rublev-Pellegrino: dove vedere l'ATP di Bastad in TV e in Streaming

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arriva al match direttamente dal secondo turno grazie al bye riservato alle teste di serie. Il russo, prima forza del tabellone, ha potuto preparare al meglio il debutto sulla terra battuta di Bastad dopo un periodo nel quale ha cercato continuità nei risultati. Reduce da un’eliminazione anticipata a Wimbledon, Rublev punta a ritrovare fiducia e ritmo su una superficie che conosce bene, facendo leva sulla potenza dei suoi colpi da fondo campo e sulla capacità di accelerare rapidamente gli scambi., invece, si presenta all’appuntamento dopo una prestazione molto convincente al primo turno. L’italiano ha superato la giovane wild card norvegese Nicolai Budkov Kjaer con un netto, mostrando solidità, ordine tattico e grande efficacia sulla terra battuta. Per il giocatore pugliese si tratta di una sfida di prestigio, nella quale potrà scendere in campo senza particolari pressioni e provare a mettere in difficoltà un avversario sulla carta superiore.

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