Padroni di casa già fuori dai playoff, ospiti che puntano alla rincorsa al secondo posto. Tutte le informazioni in vista della partita di sabato

Redazione Derby Derby Derby 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 09:02)

Sabato 6 settembre al Halliwell Jones Stadium va in scena il match tra Warrington e Leigh, valido per la 25esima e terzultima giornata della regular season del Super League Rugby inglese, nella versione a 13. In questo articolo vi daremo tutte le informazioni utili per poter seguire il match, che sarà visibile GRATIS IN DIRETTA STREAMING SU BET365 per tutti gli utenti registrati.

Dove vedere Warrington-Leigh in diretta TV e in streaming LIVE — Come abbiamo detto, per vedere gratis lo streaming in diretta di Warrington-Leigh di sabato 6 settembre alle ore 16 basterà registrarsi a Bet365. Questo è l'unico modo per vedere la sfida di Super League visto che nè Sky Sport e nemmeno DAZN hanno i diritti televisivi della partita. Se siete appassionati di rugby a 13 quindi non perdetevi il ive di questo attesissimo match.

Verso Warrington-Leigh, lo stato di forma dei due team — I padroni di casa sono già fuori dai giochi per i playoff visto il loro ottavo posto in classifica con 20 punti (6 in meno del Wakefield sesto) frutto di 10 vittorie e 14 sconfitte con 446 punti realizzati e 545 concessi. Diverso il discorso per il Leigh, che parte favorito nel pronostico degli esperti. Gli ospiti infatti somno quarti con 33 punti, giù artimeticamente a playoff ma con ancora qualche chance di agganciare il secondo posto e quindi il bye nel primo turno. Il bottino del Leigh recita 16 vittorie e 7 sconfitte con 527 punti fatti e 414 subiti.

Le stelle di Warrington-Leigh — Fra i giocatori più attesi sul prato per il match di sabato pomeriggio facciamo due nomi su tutti: Matty Ashton, ala inglese 27enne di Warrington capace di mettere a segno già 9 mete in stagione e Gareth O'Brein, fullback inglese di Leigh che vanta 22 calci a segno con una percentuale realizzativa del 70%.