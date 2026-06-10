Al secondo turno di ’s-Hertogenbosch si rinnova una sfida che un anno fa assegnò il titolo, con Elena Gabriela Ruse chiamata a interrompere una serie negativa di quattro sconfitte consecutive contro Elise Mertens. La belga arriva all’appuntamento in ottima condizione dopo il netto 6-1 6-2 rifilato a Bianca Andreescu, confermando la solidità mostrata nelle ultime settimane. Ruse ha ritrovato fiducia sull’erba superando Tatjana Maria all’esordio, ma continua a evidenziare qualche difficoltà al servizio, aspetto che potrebbe pesare contro una giocatrice esperta e regolare come Mertens. I precedenti sorridono nettamente alla numero 22 del ranking, anche se diversi confronti sono stati più equilibrati di quanto racconti il bilancio complessivo, lasciando presagire una partita tutt’altro che scontata. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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