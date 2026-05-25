Ruud arriva a Parigi con aspettative alte nonostante una preparazione non impeccabile: la finale persa a Roma contro Jannik Sinner ha confermato il suo ottimo stato di forma sulla terra battuta, mentre l'eliminazione ai quarti di Ginevra contro Mariano Navone sembra più un incidente di percorso che un campanello d'allarme.

Dall'altra parte Safiullin si è guadagnato il tabellone principale passando dalle qualificazioni e arriva con fiducia dopo i successi nei Challenger di Oeiras e Mauthausen, ma il salto di livello è notevole: affrontare uno specialista del rosso come Ruud al meglio dei cinque set rappresenta una sfida completamente diversa. Guarda ora il Roland Garros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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