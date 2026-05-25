Aryna Sabalenka affronta Jessica Bouzas Maneiro al primo turno del Roland Garros. La bielorussa arriva a Parigi dopo un esordio convincente, confermando solidità e aggressività già viste nelle ultime stagioni sul circuito WTA. Bouzas Maneiro si presenta invece come outsider reduce da buone prestazioni sulla terra battuta e con un percorso in crescita nei tornei maggiori. Il divario tecnico resta evidente, soprattutto nella capacità di Sabalenka di comandare lo scambio e chiudere rapidamente i punti. Parliamo pur sempre della numero uno al mondo. Guarda ora il Roland Garros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU

Dove vedere il Roland Garros in Streaming e in Tv

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardarecomodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Sabalenka-Maneiro nel palinsesto Live

Guarda ora il Roland Garros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU