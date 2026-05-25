Sabalenka-Maneiro: info partita, diretta TV e Streaming Gratis del Roland Garros di Parigi, disponibile gratuitamente su Bet365

Vincenzo Bellino
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Aryna Sabalenka affronta Jessica Bouzas Maneiro al primo turno del Roland Garros. La bielorussa arriva a Parigi dopo un esordio convincente, confermando solidità e aggressività già viste nelle ultime stagioni sul circuito WTA. Bouzas Maneiro si presenta invece come outsider reduce da buone prestazioni sulla terra battuta e con un percorso in crescita nei tornei maggiori. Il divario tecnico resta evidente, soprattutto nella capacità di Sabalenka di comandare lo scambio e chiudere rapidamente i punti. Parliamo pur sempre della numero uno al mondo. Guarda ora il Roland Garros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Partite in streaming live
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