La sfida di tennis tra Aryna Sabalenka e Xinyu Wang è valida per i sedicesimi di finale del WTA 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti, e si gioca martedì 18 agosto alle ore 17:00 italiane.

Un confronto interessante tra la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka e la cinese Xinyu Wang, che arriva a questo appuntamento dopo un ottimo percorso sul cemento americano. Il Cincinnati Open è uno dei tornei WTA 1000 più importanti della stagione e rappresenta il principale appuntamento di preparazione agli US Open: si disputa sui campi in cemento outdoor del Lindner Family Tennis Center e mette in palio 1000 punti per la classifica WTA.

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Aryna Sabalenka: caratteristiche e carriera

Aryna Sabalenka, nata nel 1998 in Bielorussia, è una delle giocatrici più dominanti del tennis femminile contemporaneo. Numero 1 del ranking WTA, ha conquistato diversi titoli Slam e numerosi WTA 1000, costruendo il proprio successo su un tennis estremamente potente e aggressivo.

Il servizio e il diritto sono le sue armi principali, ma negli ultimi anni Sabalenka ha aggiunto maggiore solidità tattica e controllo emotivo al proprio gioco. Sul cemento riesce a esprimere particolarmente bene la propria potenza, prendendo spesso il comando dello scambio già dai primi colpi.

Xinyu Wang: caratteristiche e carriera

Xinyu Wang, nata nel 2001 in Cina, è una delle tenniste più interessanti del movimento cinese. Alta 1,82 metri, può contare su un servizio efficace e su colpi da fondo campo molto pesanti.

Il suo tennis è prevalentemente offensivo: Wang cerca di giocare in anticipo, accelerare con il diritto e mettere pressione sulla risposta dell'avversaria. Il cemento è una superficie particolarmente adatta alle sue caratteristiche, perché permette di sfruttare velocità e potenza.

La cinese ha già dimostrato di poter competere contro giocatrici di vertice e arriva a Cincinnati con una fiducia importante.

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Il momento delle due tenniste

Sabalenka arriva alla sfida dopo aver iniziato il proprio percorso a Cincinnati con una vittoria convincente contro Talia Gibson. La bielorussa ha chiuso il match in due set e ha fatto registrare ben

, confermando immediatamente la pericolosità del proprio servizio sui campi veloci dell'Ohio.

Wang, invece, ha dovuto affrontare un percorso più lungo. La cinese ha superato Hanne Vandewinkel al secondo turno e successivamente ha eliminato Donna Vekic in rimonta, con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-4. Due vittorie che le hanno permesso di arrivare al confronto con la numero 1 del mondo con grande fiducia.

Pronostico

Il cemento di Cincinnati sembra adattarsi alla perfezione al tennis di Sabalenka, che può sfruttare la rapidità della superficie per rendere ancora più incisivi servizio e colpi da fondo. Wang possiede caratteristiche simili e potrebbe provare a rispondere alla potenza della bielorussa con un tennis altrettanto aggressivo.

Il precedente più importante risale però alla sfida di Toronto: Sabalenka ha affrontato Wang nel terzo turno del WTA 1000 canadese, a conferma del livello raggiunto dalla cinese in questa fase della stagione. Anche il contesto di Cincinnati rende il match particolarmente interessante, considerando che il torneo è l'ultimo grande WTA 1000 prima degli US Open e offre alle giocatrici una preziosa occasione per testare la propria condizione sul cemento nordamericano.

Il pronostico è nettamente dalla parte di Aryna Sabalenka, favorita per il passaggio agli ottavi di finale. La numero 1 del mondo parte con un evidente vantaggio per potenza, esperienza e continuità ad altissimo livello. Wang sta però attraversando un ottimo momento e potrebbe riuscire a tenere testa alla bielorussa per alcuni tratti del match: la previsione è per una vittoria di Sabalenka, con la possibilità di vedere almeno un set combattuto.

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