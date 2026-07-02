La sfida di tennis tra Roman Safiullin e João Fonseca è valida per i sedicesimi di finale di Wimbledon e si gioca venerdì 3 luglio alle ore 12:00. Un confronto tra l'esperienza del tennista russo e il talento emergente del brasiliano, con in palio un posto negli ottavi di finale dello Slam londinese.

Tennis in streaming Stato Accesso Bet365 Palinsesto live disponibile Consulta Bet365 Goldbet Palinsesto live disponibile Consulta Goldbet Lottomatica Palinsesto live disponibile Consulta Lottomatica Sisal Palinsesto live disponibile Consulta Sisal Vincitù Palinsesto live disponibile Consulta Vincitù

Gli operatori autorizzati indicati propongono nei propri palinsesti eventi sportivi live del calcio tennis. L'accesso ai servizi e regolato dai termini e condizioni del singolo operatore.

Safiullin proverà a sfruttare la sua esperienza sui grandi palcoscenici, mentre Fonseca continua a confermare il suo enorme potenziale, imponendosi come uno dei giovani più interessanti del circuito ATP.

Roman Safiullin: caratteristiche e carriera

Roman Safiullin, nato nel 1997 in Russia, si è fatto conoscere nel circuito grazie a una crescita costante culminata con ottimi risultati nei principali tornei ATP. Nel corso della carriera ha dimostrato di poter competere ad alti livelli anche nei tornei del Grande Slam, mettendo spesso in difficoltà avversari di prima fascia.

Dal punto di vista tecnico è un giocatore molto solido da fondo campo, dotato di un servizio efficace e di un rovescio particolarmente affidabile. Sull'erba riesce a sfruttare bene la velocità della superficie grazie al suo gioco diretto e alla capacità di prendere rapidamente il controllo dello scambio.

João Fonseca: caratteristiche e carriera

João Fonseca, nato nel 2006 in Brasile, è considerato uno dei talenti più promettenti del tennis mondiale. Dopo aver brillato nel circuito juniores, ha iniziato a ottenere risultati di rilievo anche tra i professionisti, attirando l'attenzione degli addetti ai lavori per il suo enorme potenziale.

Il brasiliano propone un tennis moderno e offensivo, caratterizzato da grande potenza nei colpi da fondo campo e da una notevole personalità nonostante la giovane età. Ama comandare gli scambi e non ha timore di affrontare avversari più esperti.

Dove vedere Safiullin-Fonseca in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Safiullin-Fonseca, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

Dove vedere Bonzi-Diallo Disponibilità Accesso Diretta TV Disponibile Guarda su Sky Streaming ufficiale Disponibile Guarda su Sky Diretta testuale Disponibile Segui aggiornamenti live

Il momento dei due tennisti

Safiullin proverà a sfruttare la sua maggiore esperienza e la solidità del proprio tennis per gestire i momenti decisivi dell'incontro.

Fonseca cercherà invece di imporre il suo ritmo con aggressività e colpi potenti, provando a confermare il suo straordinario momento di crescita. Sono tanti gli elementi che potrebbero indirizzare la gara in un senso o nell'altro, resta da capire chi saprà mantenere al meglio la concentrazione alta ed essere costante per tutto il match.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DEL TENNIS CLICCA SU BET365.

IL TENNIS SARÀ DISPONIBILE ANCHE IN STREAMING SU VINCITÙ: CLICCA QUI PER SEGUIRE IL MONDIALE IN TEMPO REALE.

GLI UTENTI REGISTRATI SU LOTTOMATICA POTRANNO GUARDARE IL TENNIS IN DIRETTA STREAMING: CLICCA PER ACCEDERE ALLA GARA LIVE.

IL TENNIS SARÀ VISIBILE ANCHE SU GOLDBET, CON LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE L'INCONTRO MINUTO PER MINUTO IN DIRETTA.

PER NON PERDERTI NEMMENO UN'AZIONE DEL TENNIS, CLICCA SU SISAL E GUARDA LA PARTITA IN STREAMING LIVE GRATIS.