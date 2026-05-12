Dove vedere Salernitana-Casertana in diretta tv e streaming gratis

Siamo nel momento decisivo dei playoff di Serie C. Il derby campano tra Salernitana e Casertana si presenta come una delle partite più intense e avvincenti degli ottavi. Il match si terrà mercoledì 13 maggio alle 20:45 dallo Stadio Arechi. La Salernitana è a novanta minuti dai quarti di finale. Per scoprire come vedere la partita, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

Le probabili formazioni di Salernitana-Casertana

La squadra granata è a novanta minuti dai quarti di finale dei. Dopo un grande inizio di stagione, laha avuto una battuta d'arresto e non ha dominato il Gruppo come la maggior parte dei tifosi si aspettava. Adesso, però, nel momento clou della stagione la squadra di Sersesta schiacciando il piede sull'acceleratore ed è la favorita per avanzare nella competizione. La gara d'andata è terminata con il risultato di 2-3 in quel di Caserta e, molto probabilmente, anche a Salerno assisteremo ad una partita ricca di gol. Laè quindi costretta a inseguire nel risultato con l'obbligo di vincere con almeno due gol di scarto.

La Salernitana ha il favore dei pronostici, è in vantaggio nel risultato e disputerà la sfida tra le mura amiche. Per tutti questi motivi potrebbe limitarsi a gestire il risultato senza sbilanciarsi. La Casertana, invece, ha il compito di segnare almeno due gol senza subirne e potremmo assistere ad una formazione più sbilanciata in attacco.

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Cabianca, De Boer, Tascone, Villa; Ferraris; Ferrari, Lescano. Allenatore: Cosmi.

Casertana (3-5-2): De Lucia; Heinz, Rocchi, Kontek; Oukhadda, Toscano, Pezzella, Proia, Llano; Butic, Kallon. Allenatore: Coppitelli.

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