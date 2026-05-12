Dove vedere Salernitana-Casertana in diretta tv e streaming gratis

Non perdere Salernitana-Casertana: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Siamo nel momento decisivo dei playoff di Serie C. Il derby campano tra Salernitana e Casertana si presenta come una delle partite più intense e avvincenti degli ottavi. Il match si terrà mercoledì 13 maggio alle 20:45 dallo Stadio Arechi. La Salernitana è a novanta minuti dai quarti di finale. Per scoprire come vedere la partita, continua a leggere l'articolo.
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Il momento delle due squadreLa squadra granata è a novanta minuti dai quarti di finale dei playoff di Serie C. Dopo un grande inizio di stagione, la Salernitana ha avuto una battuta d'arresto e non ha dominato il Gruppo come la maggior parte dei tifosi si aspettava. Adesso, però, nel momento clou della stagione la squadra di Serse Cosmi sta schiacciando il piede sull'acceleratore ed è la favorita per avanzare nella competizione. La gara d'andata è terminata con il risultato di 2-3 in quel di Caserta e, molto probabilmente, anche a Salerno assisteremo ad una partita ricca di gol. La Casertana è quindi costretta a inseguire nel risultato con l'obbligo di vincere con almeno due gol di scarto.
Le probabili formazioni di Salernitana-Casertana
La Salernitana ha il favore dei pronostici, è in vantaggio nel risultato e disputerà la sfida tra le mura amiche. Per tutti questi motivi potrebbe limitarsi a gestire il risultato senza sbilanciarsi. La Casertana, invece, ha il compito di segnare almeno due gol senza subirne e potremmo assistere ad una formazione più sbilanciata in attacco.
Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Cabianca, De Boer, Tascone, Villa; Ferraris; Ferrari, Lescano. Allenatore: Cosmi.
Casertana (3-5-2): De Lucia; Heinz, Rocchi, Kontek; Oukhadda, Toscano, Pezzella, Proia, Llano; Butic, Kallon. Allenatore: Coppitelli.
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