Sambenedettese-Arezzo: diretta live e streaming gratuito

La partita vive su un equilibrio fragile: l’Arezzo ha più qualità, ma anche più pressione; la Samb meno certezze, ma più bisogno

Stefano Sorce 3 aprile - 20:43

Il 4 aprile 2026 porta con sé una sfida che pesa in modo diverso sulle due squadre: alle 14:30, al Riviera delle Palme, Sambenedettese e Arezzo si affrontano con obiettivi opposti ma con la stessa necessità di non lasciare punti per strada. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SAMBENEDETTESE-AREZZO SU BET365.

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Il momento delle due squadre — La Sambenedettese si presenta a questo appuntamento con una classifica che non lascia margine di errore. Il pareggio contro il Pineto ha confermato una squadra che fatica a trovare continuità, ma che resta comunque agganciata alla possibilità di giocarsi la salvezza fino alla fine. Il rendimento interno può rappresentare una leva importante: davanti al proprio pubblico, la squadra prova a costruire qualcosa in più, soprattutto sul piano dell’intensità e dell’atteggiamento.

L’Arezzo, invece, vive una fase diversa ma altrettanto delicata. Il primo posto è ancora nelle sue mani, ma il margine si è ridotto e ogni partita diventa una prova di maturità. La sconfitta recente ha lasciato un segnale chiaro: la squadra deve ritrovare solidità per evitare di rimettere tutto in discussione. In trasferta, però, il rendimento resta di alto livello, ed è proprio su questo che l’Arezzo costruisce gran parte della propria credibilità.

Probabili formazioni di Sambenedettese-Arezzo — La Sambenedettese dovrebbe affidarsi a Cultraro tra i pali, con Pezzola, Dalmazzi e Lepri a guidare la difesa a tre. Sugli esterni agiranno Zini e Piccoli, mentre in mezzo al campo spazio a Bongelli, Candellori e Tourè. In avanti la coppia Stoppa-Eusepi.

L’Arezzo risponde con Venturi in porta, difesa a quattro composta da Renzi, Chiosa, Gilli e Di Chiara. A centrocampo Eklu Mawuli, Iaccarino e Chierico, mentre il tridente offensivo sarà formato da Tavernelli, Cianci e Pattarello.

Sambenedettese (3-5-2): Cultraro; Pezzola, Dalmazzi, Lepri; Zini, Bongelli, Candellori, Tourè, Piccoli; Stoppa, Eusepi.

Arezzo (4-3-3): Venturi; Renzi, Chiosa, Gilli, Di Chiara; Eklu Mawuli, Iaccarino, Chierico; Tavernelli, Cianci, Pattarello.