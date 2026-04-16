Momento cruciale della stagione della Sambenedettese che ospita nel penultimo turno il già retrocesso Pontedera . I padroni di casa sono obbligati a vincere per provare fino all'ultimo ad evitare i play-out e centrare la salvezza , tuttavia l'ultimo successo casalingo in campionato dei marchigiani risale allo scorso 27 settembre (4-2 alla Juventus Next Gen). Da allora in 14 partite sono arrivati cinque pareggi e nove sconfitte. Guarda ora Sambenedettese-Pontedera GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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