Segui Sambenedettese-Ternana in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie C

Redazione Derby Derby Derby 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 20:32)

Sabato 15 novembre alle ore 20,30 si gioca Sambenedettese-Ternana. La gara dello Stadio Riviera delle Palme è valido per la 14esima giornata del girone C di Serie C e vede affrontarsi la 14esima contro la sesta in classifica.

Guarda Sambenedettese-Ternana IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Sambenedettese-Ternana in diretta TV e streaming gratis — Sambenedettese-Ternana sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio nazionale e internazionale, inclusa tutta la Serie C. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Sambenedettese-Ternana in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Sambenedettese-Ternana nella sezione Live Streaming.

Sambenedettese-Ternana, come arrivano le due squadre al match — La Sambenedettese è 14esima in classifica con 15 punti, 5 in più della cona playout. I marchigiani hanno finora raccolto 4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte con una differenza reti pari a zero (14 fatti e 14 subiti). I biancoblu non vincono da 5 giornate e nell'ultimo turno hanno pareggiato 1-1 a Campobasso.

La Ternana è invece sesta in classifica con 20 punti e in pieno zona playoff con un bottino di 5 vinte, 5 pareggiate e 3 perse frutto di 18 goal segnati e 14 subiti. I rossoverdi, che al contrario dei rivali non perdono da 5 match. arrivano da 3 segni X consecutivi, ultimo dei quali l'1-1 interno contro la Vis Pesaro. Samb e Ternana possono contare su due dei più prolifici bomber di questo inizio di stagione ovvero Eusepi e Dubickas, rispettivamente con 5 e 6 goal all'attivo.

Probabili formazioni Sambenedettese-Ternana — Sambenedettese col 4-3-1-2: Cultraro fra i pali; Zaboletti, Pezzola, Dalmazzi e Tosi in difesa da destra a sinistra; M.Toure, Alfieri e Candellori a formare la cerniera a centrocampo con M.Toure che agirà alle spalle di Eusepi e Sbaffo. Ternana che risponde con un 3-4-1-2: D'Alterio in porta; Donati, Maccariello e Loiaconi in difesa; Bianay, Tripi, Vallocca e Ndrecka a centrocampo con Orellana dietro a Ferrante e Dunickas.

SAMBENEDETTESE (4-3-1-2) - Zaboletti; Pezzola, Dalmazzi, Tosi; M.Toure, Alfieri e Candellori; M.Toure; Eusepi, Sbaffo.

TERNANA (3-4-1-2) - D'Alterio; Donati, Maccariello, Loiaconi; Bianay, Tripi, Vallocca, Ndrecka; Orellana; Ferrante, Dunickas.

Non perdere l’occasione di seguire Sambenedettese-Ternana in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un'azione di Sambenedettese-Ternana in streaming live gratis su Bet365!