Sambenedettese-Ternana live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie C

Segui Sambenedettese-Ternana in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie C
Sabato 15 novembre alle ore 20,30 si gioca Sambenedettese-Ternana. La gara dello Stadio Riviera delle Palme è valido per la 14esima giornata del girone C di Serie C e vede affrontarsi la 14esima contro la sesta in classifica.

Guarda Sambenedettese-Ternana IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Sambenedettese-Ternana in diretta TV e streaming gratis

Sambenedettese-Ternana sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio nazionale e internazionale, inclusa tutta la Serie C. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Palinsesto Bet365

Il match sarà anche offerto in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Sambenedettese-Ternana in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Sambenedettese-Ternana nella sezione Live Streaming.

    • Sambenedettese-Ternana, come arrivano le due squadre al match

    La Sambenedettese è 14esima in classifica con 15 punti, 5 in più della cona playout. I marchigiani hanno finora raccolto 4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte con una differenza reti pari a zero (14 fatti e 14 subiti). I biancoblu non vincono da 5 giornate e nell'ultimo turno hanno pareggiato 1-1 a Campobasso.

    La Ternana è invece sesta in classifica con 20 punti e in pieno zona playoff con un bottino di 5 vinte, 5 pareggiate e 3 perse frutto di 18 goal segnati e 14 subiti. I rossoverdi, che al contrario dei rivali non perdono da 5 match. arrivano da 3 segni X consecutivi, ultimo dei quali l'1-1 interno contro la Vis Pesaro. Samb e Ternana possono contare su due dei più prolifici bomber di questo inizio di stagione ovvero Eusepi e Dubickas, rispettivamente con 5 e 6 goal all'attivo.

    Sambenedettese-Ternana live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie C- immagine 3
    Ternana reduce da 3 pareggi consecutivi (GettyImages)

    Probabili formazioni Sambenedettese-Ternana

    Sambenedettese col 4-3-1-2: Cultraro fra i pali; Zaboletti, Pezzola, Dalmazzi e Tosi in difesa da destra a sinistra;  M.Toure, Alfieri e Candellori a formare la cerniera a centrocampo con M.Toure che agirà alle spalle di Eusepi e Sbaffo. Ternana che risponde con un 3-4-1-2: D'Alterio in porta; Donati, Maccariello e Loiaconi in difesa;  Bianay, Tripi, Vallocca e Ndrecka a centrocampo con Orellana dietro a Ferrante e Dunickas.

    SAMBENEDETTESE (4-3-1-2) - Zaboletti; Pezzola, Dalmazzi, Tosi;  M.Toure, Alfieri e Candellori; M.Toure; Eusepi, Sbaffo.

    TERNANA (3-4-1-2) - D'Alterio; Donati, Maccariello, Loiaconi;  Bianay, Tripi, Vallocca, Ndrecka; Orellana; Ferrante, Dunickas.

    Non perdere l’occasione di seguire Sambenedettese-Ternana in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un'azione di Sambenedettese-Ternana in streaming live gratis su Bet365!

