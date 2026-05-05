Qui si comincia a fare sul serio. Non è più il momento delle prove, è il momento in cui le squadre mostrano quello che sono davvero. San Antonio Spurs-Minnesota entrano in gara 1 con due storie diverse alle spalle, ma con lo stesso obiettivo: prendere subito il controllo della serie. Martedì 6 maggio alle 03:30 si scende in campo con una domanda chiara: chi impone il ritmo per primo? Perché nei playoff non basta essere forti. Devi dimostrarlo subito. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SAN ANTONIO-MINNESOTA CLICCA SU BET365.

Dove vedere San Antonio Spurs-Minnesota in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Gli Spurs arrivano con una solidità che non è solo legata a Victor Wembanyama. La squadra ha dimostrato di poter vincere anche senza di lui, grazie a una struttura profonda e a giocatori come Devin Vassell e Stephon Castle, capaci di alzare il livello nei momenti giusti. Il dato che pesa è la continuità offensiva: ritmo alto, tanti punti e capacità di adattarsi.

Minnesota, invece, arriva da una serie che ha cambiato percezioni. Battere Denver senza Anthony Edwards non è solo un risultato, è un segnale. Il gruppo ha risposto, con Rudy Gobert dominante sotto canestro e Jaden McDaniels protagonista. Ma il dubbio resta: quanto può reggere questo equilibrio contro una squadra più completa?

San Antonio può correre e segnare. Minnesota deve sporcare la partita. Se il ritmo si alza, gli Spurs sono avanti. Se diventa fisica, cambia tutto.

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