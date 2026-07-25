Domenica 26 luglio, alle ore 16:30, il San Gallo ospiterà l'FC Zurigo al Kybunpark nella seconda giornata della Super League svizzera. Le due squadre arrivano all'appuntamento con stati d'animo differenti: i padroni di casa vogliono confermare i segnali positivi mostrati nelle ultime uscite, mentre gli ospiti sono chiamati a riscattare la sconfitta rimediata all'esordio in campionato.

Il San Gallo potrà inoltre contare sull'entusiasmo derivante dal successo ottenuto nelle qualificazioni di Europa League, mentre l'FC Zurigo è alla ricerca di una prestazione convincente dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Per scoprire dove vedere San Gallo-FC Zurigo in diretta TV e streaming e seguire la partita in tempo reale, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma delle due squadre

Il San Gallo sta attraversando un buon momento di forma. Nell'ultima giornata di campionato ha pareggiato davanti ai propri tifosi contro il Thun grazie alla rete di Corsin Konietzke, mentre pochi giorni dopo ha conquistato un prestigioso successo nelle qualificazioni di Europa League superando il Benfica per 2-1. Due prestazioni che hanno confermato la crescita della squadra allenata da Enrico Maassen.

Nelle ultime settimane il San Gallo ha mostrato solidità e continuità, trovando in Lukas Görtler il principale punto di riferimento offensivo. Da seguire anche Aliou Baldé e Chima Okoroji, giocatori capaci di garantire qualità e imprevedibilità, oltre al contributo di Diego Besio nella costruzione della manovra.

L'FC Zurigo, invece, è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Servette, una gara nella quale ha faticato a rendersi pericoloso in fase offensiva. La formazione guidata da Marcel Koller è chiamata a reagire immediatamente per evitare un altro passo falso in questo avvio di stagione.

Gli ospiti si affidano all'esperienza di Juan José Perea, Philippe Keny e Ivan Cavaleiro, chiamati a trascinare il reparto offensivo, mentre a centrocampo Valon Berisha rappresenta uno degli uomini di maggiore qualità. Anche i precedenti sorridono al San Gallo, che ha vinto l'ultimo confronto diretto e si è imposto nella maggior parte delle sfide disputate contro l'FC Zurigo negli ultimi anni.

Le probabili formazioni di San Gallo-Zurigo

Il San Gallo dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, puntando su un centrocampo folto e sulla spinta degli esterni. Lawrence Ati Zigi difenderà la porta, con Tom Gaal, Jozo Stanic e Chima Okoroji a formare il terzetto difensivo. In mezzo al campo spazio a Hugo Vandermersch, Lukas Daschner, Lukas Görtler, Carlo Boukhalfa e Mihailo Stevanovic, mentre in attacco agiranno Christian Witzig e Aliou Baldé.

L'FC Zurigo dovrebbe rispondere con il 4-4-2. Heinz Lindner sarà il portiere, protetto dalla linea difensiva composta da Selmin Hodza, Lindrit Kamberi, Ilan Sauter e Neil Volken. A centrocampo spazio a Nevio Di Giusto, Leandro Schödler, Jill Stiel e Umeh Emmanuel, mentre la coppia offensiva sarà formata da Juan José Perea e Philippe Keny.

San Gallo (3-5-2): Lawrence Ati Zigi; Tom Gaal, Jozo Stanic, Chima Okoroji; Hugo Vandermersch, Lukas Daschner, Lukas Görtler, Carlo Boukhalfa, Mihailo Stevanovic; Christian Witzig, Aliou Baldé.

FC Zurigo (4-4-2): Heinz Lindner; Selmin Hodza, Lindrit Kamberi, Ilan Sauter, Neil Volken; Nevio Di Giusto, Leandro Schödler, Jill Stiel, Umeh Emmanuel; Juan José Perea, Philippe Keny.

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