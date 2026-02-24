San Lorenzo-Instituto: come vedere la gara gratis in streaming

San Lorenzo e Instituto si affrontano il 24 febbraio 2026 alle ore 23:15 in una partita importante della Primera División argentina

Stefano Sorce 24 febbraio - 10:15

Il Nuevo Gasómetro si prepara a vivere una notte carica di significato. Martedì 24 febbraio 2026, alle ore 23:15, si sfidano San Lorenzo-Instituto in una gara che può rafforzare le ambizioni della squadra di casa e rappresenta un test importante per gli ospiti, desiderosi di dare continuità ai recenti progressi. La classifica resta corta e ogni risultato può influenzare sensibilmente gli equilibri della Primera División.

Momento San Lorenzo — Il San Lorenzo arriva all’appuntamento dopo una convincente vittoria casalinga che ha confermato la solidità della squadra davanti ai propri tifosi. La formazione ha mostrato equilibrio, gestione del possesso e capacità di colpire nei momenti decisivi. Con 10 punti raccolti nelle prime sei giornate, il San Lorenzo ha costruito il proprio percorso su una difesa organizzata e una buona gestione delle partite. Il dato più significativo riguarda proprio la fase difensiva, con appena quattro reti subite. Dal punto di vista offensivo, Alexis Cuello rappresenta il principale punto di riferimento, mentre Vietto garantisce qualità e imprevedibilità nella fase offensiva. Il fattore campo potrebbe rappresentare un elemento determinante, considerando il buon rendimento interno.

Momento Instituto — L’Instituto arriva alla sfida dopo una vittoria importante contro l’Atlético Tucumán, risultato che ha rafforzato la fiducia e migliorato il morale della squadra. Nonostante i recenti successi, il percorso complessivo resta altalenante, con risultati discontinui e alcune difficoltà difensive. La squadra ha mostrato buone capacità offensive, ma ha faticato a mantenere continuità nel rendimento. Con 7 punti in classifica, l’Instituto ha bisogno di risultati positivi per avvicinarsi alle zone più alte e aumentare la propria competitività.

Probabili formazioni San Lorenzo-Instituto — Il San Lorenzo dovrebbe schierarsi con Gill tra i pali, protetto dalla difesa composta da Herrera, Hernández, Romaña e De Ritis. A centrocampo Tripichio e Abrego garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti Ladstatter, Vietto e Reali supporteranno l’unica punta Cuello.

L’Instituto dovrebbe rispondere con Roffo in porta, difeso da Alarcón, Mosevich e Galván. A centrocampo Cerato, Méndez, Lódico e Sosa avranno il compito di gestire la manovra, mentre il tridente offensivo sarà formato da Córdoba, Fonseca e Luna.

San Lorenzo (4-2-3-1): Gill; Herrera, Hernández, Romaña, De Ritis; Tripichio, Abrego; Ladstatter, Vietto, Reali; Cuello.

Instituto (3-4-3): Roffo; Alarcón, Mosevich, Galván; Cerato, Méndez, Lódico, Sosa; Córdoba, Fonseca, Luna.

