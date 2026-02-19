San Lorenzo–Rio Cuarto: analisi, statistiche e streaming

San Lorenzo ospita Estudiantes de Rio Cuarto in un match che si preannuncia tattico e con pochi gol. Padroni di casa solidi in difesa ma poco prolifici, ospiti ancora senza vittorie e con il peggior attacco del campionato

Stefano Sorce 19 febbraio - 01:57

Giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 21:00, allo Estadio Pedro Bidegain, va in scena una sfida delicata della Liga Profesional tra San Lorenzo-Rio Cuarto. Il San Lorenzo cerca risposte dopo due gare consecutive senza segnare, mentre l’Estudiantes è ancora a caccia della prima vittoria stagionale. È una partita che può indirizzare il momento di entrambe: i padroni di casa vogliono restare agganciati alla parte sinistra della classifica, gli ospiti devono evitare di scivolare ulteriormente.

Dove vedere San Lorenzo-Rio Cuarto in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento del San Lorenzo — Il San Lorenzo occupa il 9º posto con 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L’ultimo 0-0 contro l’Unión Santa Fe ha confermato un dato ormai evidente: squadra ordinata, compatta, ma con difficoltà nel trovare la via del gol. La media di 0,8 reti segnate e 0,8 subite a partita racconta perfettamente il profilo del “Ciclón”: equilibrio prima di tutto. Difensivamente è una delle squadre più affidabili del campionato, con una lunga serie di Under 3.5 nelle ultime stagioni. In casa perde raramente l’equilibrio nel primo tempo e sa controllare i ritmi.

Il momento dell’Estudiantes de Rio Cuarto — Per l’Estudiantes de Rio Cuarto l’impatto con la massima serie è stato duro. Quindicesimo posto, nessuna vittoria, un solo pareggio e quattro sconfitte. Un solo gol segnato e nove subiti nelle prime cinque giornate. Il recente 0-4 contro l’Atlético Tucumán ha evidenziato fragilità difensive e scarsa pericolosità offensiva. La media di 0,2 gol segnati e 1,8 subiti è la peggiore del campionato. Curiosamente, la squadra riesce spesso a reggere nel primo tempo, evitando la sconfitta all’intervallo in molte occasioni. I problemi emergono nella ripresa, quando cala l’intensità e aumentano gli errori.

