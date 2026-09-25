Ventitré gol subiti in sei precedenti raccontano una storia che, fino a poco tempo fa, sembrava avere un finale già scritto. San Marino-Finlandia, in programma sabato 26 settembre 2026 alle 18:00 al San Marino Stadium di Serravalle, riparte proprio da quella distanza. Ma stavolta con una domanda in più: quanto si è davvero accorciata?VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La nazionale di Roberto Cevoli arriva all’appuntamento dopo aver cambiato almeno in parte la propria dimensione internazionale, conquistandosi un posto in Lega C e soprattutto una consapevolezza diversa. La Finlandia resta superiore per esperienza, qualità e profondità, ma per San Marino questa prima giornata può diventare qualcosa di più di una semplice prova di resistenza: il primo modo per capire se i progressi degli ultimi anni possono reggere anche contro un avversario di livello più alto. Prima del fischio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L'EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere San Marino-Finlandia: canale TV e streaming

San Marino-Finlandia si gioca sabato 26 settembre 2026 alle 18:00 al San Marino Stadium di Serravalle. Ho verificato il palinsesto: la partita non viene trasmessa integralmente, ma sarà inserita in Diretta Gol Nations League su Sky Sport Uno, insieme a Isole Faroe-Kazakistan e Islanda-Estonia. La Diretta Gol sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go e NOW.

San Marino cambia categoria: Cevoli vuole capire quanto si è ridotta la distanza

La crescita di San Marino non può essere misurata soltanto attraverso il ranking. Il lavoro di Roberto Cevoli ha cercato di modificare soprattutto l'atteggiamento della squadra, rendendola più organizzata e consapevole dei propri mezzi. Il passaggio in Lega C porta inevitabilmente con sé un aumento della difficoltà: Finlandia, Albania e Bielorussia rappresentano avversari differenti da quelli affrontati nel recente passato.

Contro i finlandesi l'obiettivo sarà innanzitutto mantenere compatte le distanze. Il 3-5-2 permette di avere densità centrale e cinque uomini sulla linea difensiva quando gli esterni si abbassano. Golinucci, Lazzari e Mularoni dovranno però riuscire anche a far respirare la squadra una volta recuperato il pallone. Davanti, Nanni e Berardi avranno probabilmente poche occasioni: proprio per questo la capacità di trasformare le ripartenze in azioni realmente pericolose può diventare fondamentale.

MAGONZA, GERMANIA - 31 MAGGIO: Maximilian Beier della Germania viene contrastato da Oliver Antman della Finlandia durante la partita amichevole internazionale tra Germania e Finlandia alla MEWA Arena il 31 maggio 2026 a Magonza, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

La Finlandia parte da favorita, ma Friis chiede soprattutto una squadra

La Finlandia comincia il proprio percorso con aspettative inevitabilmente differenti. Jacob Friis ha insistito sulla dimensione collettiva della nazionale e sulla necessità di utilizzare il gruppo per compensare il divario tecnico che emerge quando i finlandesi affrontano le migliori selezioni europee. A Serravalle lo scenario sarà capovolto: toccherà alla Finlandia gestire il pallone, costruire e trovare spazio contro una squadra presumibilmente molto bassa.

Friis può affidarsi a diversi giocatori tecnicamente interessanti a centrocampo, con Skytta, Suhonen e Walta chiamati a muovere rapidamente il pallone per evitare che San Marino riesca a sistemarsi dietro la linea della sfera. Davanti la presenza di Joel Pohjanpalo offre invece un riferimento preciso dentro l'area, soprattutto quando l'azione riuscirà a svilupparsi sulle corsie.

Due 3-5-2, ma la partita può essere completamente diversa: la chiave tattica

Sulla carta entrambe dovrebbero partire con il 3-5-2, ma la disposizione iniziale racconta soltanto una parte della storia. San Marino potrebbe trasformarlo frequentemente in un 5-3-2, con Benvenuti e Tosi chiamati ad abbassarsi accanto ai tre centrali. La Finlandia cercherà invece l'effetto opposto. Hakans e Mahuta dovranno alzarsi per dare ampiezza e costringere gli esterni sammarinesi a rimanere vicini alla propria area. La capacità di Skytta, Suhonen e Walta di aumentare la velocità della circolazione può essere decisiva per aprire spazi nella struttura difensiva di Cevoli. La partita potrebbe quindi giocarsi soprattutto sulla pazienza: più San Marino riuscirà a mantenere lo 0-0, più aumenterà la necessità finlandese di trovare soluzioni differenti.

Cevoli conferma Nanni-Berardi, Friis punta su Pohjanpalo: le probabili formazioni

Roberto Cevoli dovrebbe confermare il 3-5-2 con Colombo in porta e Fabbri, Rossi e Cevoli a comporre la difesa. Benvenuti e Tosi agiranno sulle fasce, mentre Golinucci, Lazzari e Mularoni formeranno il centrocampo. Davanti spazio alla coppia Nanni-Berardi.

Stesso modulo per Friis, che dovrebbe schierare Hradecky tra i pali. Jansson, Koski e Miettinen formeranno il reparto arretrato, con Hakans e Mahuta sulle corsie. Skytta, Suhonen e Walta occuperanno la zona centrale, mentre Marhiev accompagnerà Pohjanpalo.

SAN MARINO (3-5-2): Colombo; Fabbri, Rossi, Cevoli; Benvenuti, Golinucci, Lazzari, Mularoni, Tosi; Nanni, Berardi.

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Jansson, Koski, Miettinen; Hakans, Skytta, Suhonen, Walta, Mahuta; Pohjanpalo, Marhiev.

San Marino-Finlandia: data, orario, stadio e diretta

Partita: San Marino-Finlandia

Competizione: UEFA Nations League 2026/27

Girone: Lega C, Gruppo 1

Giornata: 1ª

Data: sabato 26 settembre 2026

Orario: 18:00

Stadio: San Marino Stadium, Serravalle

Diretta TV: Sky Sport Uno – Diretta Gol Nations League

Streaming: Sky Go e NOW

Copertura: Diretta Gol, non integrale