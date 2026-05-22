Respira. Calma. Perché questa partita sembra una di quelle dove ogni azione può toglierti l’aria. Venerdì 23 maggio alle ore 22:00, il San Paolo ospita il Botafogo in una sfida che pesa tantissimo per la corsa ai vertici del campionato brasiliano, e la sensazione è quella di essere sott’acqua senza sapere da che parte arriverà il prossimo colpo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SAN PAOLO-BOTAFOGO CLICCA SU BET365.

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Il San Paolo sta vivendo una fase molto delicata della stagione. I biancorossi non vincono da sette partite consecutive tra campionato e coppe, con una serie di risultati che ha inevitabilmente rallentato la corsa nelle zone alte della classifica. Nonostante questo, la squadra continua a produrre gioco e occasioni, come dimostrano anche i numeri offensivi ancora superiori alla media del campionato brasiliano.

Il Botafogo arriva invece in un momento molto più positivo. La squadra ha vinto tre delle ultime cinque partite e continua a impressionare soprattutto per la qualità offensiva e la continuità realizzativa. I bianconeri hanno segnato in tutte le ultime dieci gare ufficiali e sembrano attraversare una fase di grande fiducia mentale. Il netto 3-0 rifilato all’Independiente Petrolero in Copa Sudamericana ha confermato lo stato di forma di una squadra capace di controllare il gioco.

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