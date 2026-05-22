I padroni di casa cercano di interrompere una lunga serie senza vittorie
Respira. Calma. Perché questa partita sembra una di quelle dove ogni azione può toglierti l’aria. Venerdì 23 maggio alle ore 22:00, il San Paolo ospita il Botafogo in una sfida che pesa tantissimo per la corsa ai vertici del campionato brasiliano, e la sensazione è quella di essere sott’acqua senza sapere da che parte arriverà il prossimo colpo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SAN PAOLO-BOTAFOGO CLICCA SU BET365.
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Il San Paolo sta vivendo una fase molto delicata della stagione. I biancorossi non vincono da sette partite consecutive tra campionato e coppe, con una serie di risultati che ha inevitabilmente rallentato la corsa nelle zone alte della classifica. Nonostante questo, la squadra continua a produrre gioco e occasioni, come dimostrano anche i numeri offensivi ancora superiori alla media del campionato brasiliano.
Il Botafogo arriva invece in un momento molto più positivo. La squadra ha vinto tre delle ultime cinque partite e continua a impressionare soprattutto per la qualità offensiva e la continuità realizzativa. I bianconeri hanno segnato in tutte le ultime dieci gare ufficiali e sembrano attraversare una fase di grande fiducia mentale. Il netto 3-0 rifilato all’Independiente Petrolero in Copa Sudamericana ha confermato lo stato di forma di una squadra capace di controllare il gioco.
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