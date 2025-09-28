La diretta di San Paolo-Ceara è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365 , ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutto il Brasileirao e in particolare la sfida del Morumbì di Sao Paolo direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365 , attiva il tuo conto e guarda gratis San Paolo-Ceara in diretta live. Questo è l'unico modo per vedere il match gratuitamente dall'Italia.

San Paolo-Ceara, come arrivano i due club a questo match

Il San Paolo è settimo in campionato con 35 punti a -7 dalle prime 4 posizioni che garantiscono l'accesso diretto alla Copa Libertadores. La squadra viaggia a 9 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte con 27 reti all'attivo e 24 al passivo. Il tricolor paulista sta passando un pessimo momento avendo perso 4 delle ultime 5 gare ufficiali tra cui anche il ritorno dei quarti di Libertadores contro l'LDU Quitoche ha causato quindi l'eliminazione alla competizione. Non sta certo meglio il Ceara che ovviamente ha altri obiettivi, in primis quello della salvezza con i bianconeri che al momento hanno 6 punti di vantaggio sul quartultimo posto. Il bottino è infatti di 7 vinte, 7 pareggiate e 9 perse con 22 goal fatti e 23 subiti. Nello scorso weekend è arrivato l'1-1 interno contro il Bahia che ha rappresentato la quinta gara di fila senza successi. Nel match di andata giocato a campi invertiti lo scorso aprile pareggio per 1-1