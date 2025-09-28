Venticinquesima giornata di Brasileirao con il Flamengo capolista che giocherà in trasferta in casa del Corinthians in quello che è il big match del weekend carioca. In questa previee però analizzeremo la sfida fra San Paolo e Ceara in programma al Marumbì lunedì 30 settembre all'1 di notte. Con Bet365 puoi seguire San Paolo-Ceara GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
BRASILEIRAO IN STREAMING
San Paolo-Ceara: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE gratis
Un'occasione unica per gustarti tutto il Brasileirao e in particolare la sfida del Morumbì di Sao Paolo direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.
San Paolo-Ceara, come arrivano i due club a questo match—
Il San Paolo è settimo in campionato con 35 punti a -7 dalle prime 4 posizioni che garantiscono l'accesso diretto alla Copa Libertadores. La squadra viaggia a 9 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte con 27 reti all'attivo e 24 al passivo. Il tricolor paulista sta passando un pessimo momento avendo perso 4 delle ultime 5 gare ufficiali tra cui anche il ritorno dei quarti di Libertadores contro l'LDU Quitoche ha causato quindi l'eliminazione alla competizione. Non sta certo meglio il Ceara che ovviamente ha altri obiettivi, in primis quello della salvezza con i bianconeri che al momento hanno 6 punti di vantaggio sul quartultimo posto. Il bottino è infatti di 7 vinte, 7 pareggiate e 9 perse con 22 goal fatti e 23 subiti. Nello scorso weekend è arrivato l'1-1 interno contro il Bahia che ha rappresentato la quinta gara di fila senza successi. Nel match di andata giocato a campi invertiti lo scorso aprile pareggio per 1-1
Probabili formazioni San Paolo-Ceara—
Padroni ancora senza Andre Silva, Jonathan Calleri e Ryan Francisco. Ospiti che invece dovranno fare a meno di Aylon e Lucas Mugni.
SAN PAOLO (3-5-2) - Rafael; Toloi, Franco, Sabino; Mailton, Bobadilla, Pablo Maia, Rodriguinho, Diaz; Rigoni, Luciano. All. Crespo
CEARA (4-3-3) - Bruno Ferreria; Fabiano, Marlon, Machado, Ramos; Richardson, Diego, Lourenco; Galeano, Pedro Raul, Baya. All.Leo Conde
