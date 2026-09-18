San Paolo-International si gioca nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre alle ore 02:00 italiane al MorumBIS di San Paolo, nella sfida valida per la 28ª giornata del Brasileirão 2026. Il San Paolo arriva all’appuntamento con 33 punti e occupa la dodicesima posizione, mentre l’International è diciottesimo a quota 28 e cerca punti importanti nella parte bassa della classifica. In Brasile il calcio d’inizio è fissato alle 21:00 di sabato 19 settembre.VEDI SAN PAOLO-INTERNATIONAL IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il San Paolo di Dorival Júnior arriva alla sfida dopo la sconfitta per 2-0 contro il Palmeiras e l’eliminazione dalla Copa Sudamericana per mano del Boca Juniors, mentre l’International di Paulo Pezzolano ha interrotto contro la Chapecoense una serie di otto partite senza vittorie in campionato. Il confronto mette quindi di fronte una squadra paulista reduce da due risultati negativi e un Colorado che ha appena ritrovato il successo, con 33 punti contro i 28 degli ospiti. SuGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di San Paolo-International.

Dove vedere San Paolo-International in diretta TV e streaming

La partita

è programmata in Brasile su SporTV e Premiere, come confermato sia dal calendario ufficiale del San Paolo sia dal comunicato dell’International. Per quanto riguarda l’Italia, al momento non risulta una piattaforma italiana ufficiale specificamente indicata per questa gara.

Per cercare San Paolo-International nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e Brasileirão; cercare San Paolo-International tra le partite della notte tra il 19 e il 20 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per la diretta streaming, è importante controllare preventivamente la disponibilità dell’evento nella propria area geografica e le condizioni previste dal servizio scelto, soprattutto considerando che le piattaforme brasiliane indicate dalle fonti ufficiali sono SporTV e Premiere.

San Paolo-International: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: San Paolo-International

Competizione: Brasileirão 2026, 28ª giornata

Data: domenica 20 settembre 2026

Orario: 02:00 italiane

Orario in Brasile: 21:00 di sabato 19 settembre

Stadio: MorumBIS, San Paolo

Diretta TV: SporTV e Premiere in Brasile

Streaming: non verificato un broadcaster ufficiale italiano

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del San Paolo

Il

occupa la dodicesima posizione con 33 punti dopo 26 partite di campionato, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte, con 31 gol realizzati e 30 subiti. La squadra di Dorival Júnior arriva però da una fase complicata: prima del prossimo impegno ha perso 2-0 contro il Palmeiras e, pochi giorni dopo, ha pareggiato 1-1 contro il Boca Juniors venendo eliminata dalla Copa Sudamericana.

Nel Brasileirão il Tricolor aveva comunque ottenuto due vittorie consecutive contro RB Bragantino e Atlético-MG, rispettivamente per 2-1 e 2-0, prima della battuta d’arresto nel derby con il Palmeiras. La sfida contro l’International rappresenta quindi il primo appuntamento di campionato dopo l’uscita dalla competizione continentale e arriva con l’obiettivo di consolidare il rendimento interno.

Il momento dell’International

L’

è diciottesimo con 28 punti e si presenta a San Paolo dopo il successo per 2-1 ottenuto sul campo della Chapecoense. La vittoria ha interrotto una serie di otto partite senza successi e ha permesso alla squadra di Paulo Pezzolano di muovere la classifica in una fase particolarmente delicata del campionato.

Prima del successo di Chapecó, il Colorado aveva raccolto sconfitte contro Grêmio, Bahia e Santos, mentre il pareggio contro il Flamengo aveva contribuito ad allungare la striscia senza vittorie. Il rendimento complessivo dopo 27 gare comprende 6 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte, con 30 reti segnate e 35 incassate.

Le probabili formazioni di San Paolo-International

Il

dovrebbe presentarsi con una linea difensiva a tre, con Rafael confermato in porta e Robert Arboleda, Domingos Duarte e Sabino davanti all’estremo difensore. A centrocampo Marcos Antônio e Iago Borduchi sono candidati a partire dall’inizio insieme a Lucas Ramon e Danielzinho, mentre il reparto offensivo dovrebbe affidarsi a Luciano, Artur e Gustavo Santana. Pablo Maia è indisponibile per squalifica dopo il terzo cartellino giallo, mentre Osorio ha ricevuto una semplice ammonizione disciplinare dal STJD e sarà quindi disponibile.

L’International dovrebbe invece affidarsi a una struttura con quattro difensori e un centrocampo più folto. Matheus Cunha dovrebbe essere confermato tra i pali, con Bruno Gomes, Guillermo Maripán e Gabriel Mercado davanti a lui e Alexandro Bernabei sulla fascia. Alan Patrick dovrebbe agire alle spalle di un reparto offensivo nel quale possono trovare spazio Johan Carbonero e Vitinho, con Paulinho Paula e Bruno Henrique candidati a completare il centrocampo. Rodrigo Villagra è squalificato, mentre Matheus Bahia è anch’egli indisponibile.

SAN PAOLO (3-4-3): Rafael; Robert Arboleda, Domingos Duarte, Sabino; Marcos Antônio, Iago Borduchi, Lucas Ramon, Danielzinho; Luciano, Artur, Gustavo Santana. Allenatore: Dorival Júnior.

INTERNATIONAL (4-5-1): Matheus Cunha; Bruno Gomes, Guillermo Maripán, Gabriel Mercado, Alexandro Bernabei; Johan Carbonero, Alan Patrick, Bruno Henrique, Paulinho Paula, Vitinho; Alan Patrick. Allenatore: Paulo Pezzolano.