Sandvikens e Falkenbergs si affrontano alla Jernvallens Arena in una sfida importante per la classifica di Superettan
Due vittorie consecutive hanno cambiato il clima attorno al Sandvikens. La formazione di casa ha improvvisamente ritrovato fiducia e risultati proprio quando la classifica iniziava a diventare scomoda, ma il confronto con il Falkenbergs rappresenta un test molto più impegnativo rispetto alle ultime settimane. L'appuntamento è fissato per martedì 9 giugno alle ore 19:00 alla Jernvallens Arena. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SANDVIKENS-FALKENBERGS CLICCA SU BET365.
IL MATCH TRA SANDVIKENS-FALKENBERGS SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA
Dove guardare Sandvikens-Falkenbergs, in diretta TV e in streaming gratuito
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Il momento delle due squadre
Il netto successo ottenuto sul campo del GIF Sundsvall ha mostrato una squadra più concreta e cinica rispetto a quella vista nella prima parte di stagione. Dodici gol segnati e tredici subiti raccontano comunque un percorso ancora caratterizzato da diversi alti e bassi, motivo per cui la sfida contro una delle formazioni più solide del campionato assume un valore particolare.Dall'altra parte si presenta un Falkenbergs che viaggia a ritmi decisamente più elevati. Sei vittorie, una sola sconfitta e una posizione di classifica che alimenta ambizioni importanti. Anche nell'ultima giornata la squadra ospite ha dato prova della propria competitività, superando l'Oddevold nonostante un possesso palla inferiore e una pressione costante degli avversari.
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