Due vittorie consecutive hanno cambiato il clima attorno al Sandvikens. La formazione di casa ha improvvisamente ritrovato fiducia e risultati proprio quando la classifica iniziava a diventare scomoda, ma il confronto con il Falkenbergs rappresenta un test molto più impegnativo rispetto alle ultime settimane. L'appuntamento è fissato per martedì 9 giugno alle ore 19:00 alla Jernvallens Arena. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SANDVIKENS-FALKENBERGS CLICCA SU BET365.

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