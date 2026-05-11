Il Santa Clara ospita il Nacional all’Estadio de Sao Miguel di Ponta Delgada nella 33ª giornata di Liga Portugal in una sfida tra due squadre separate da appena due punti in classifica. I padroni di casa, tredicesimi con 33 punti, arrivano al match in un buon momento di forma dopo aver raccolto cinque punti nelle ultime tre giornate grazie al successo interno contro il Braga e ai pareggi contro Casa Pia e Arouca, risultati che hanno dato continuità alla squadra allenata da Petit. Il Nacional, quattordicesimo a quota 31, aveva invece ritrovato fiducia con le vittorie consecutive contro Alverca e Tondela, prima della sconfitta casalinga per 2-1 contro l’AVS nell’ultimo turno. Con la salvezza ormai vicina e poche pressioni di classifica, ci sono le condizioni per assistere a una partita aperta e divertente tra due formazioni intenzionate a chiudere bene la stagione. Guarda ora Santa Clara-Nacional GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Santa Clara-Nacional: dove vedere la Liga Portugal in Streaming e in Tv

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardarecomodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Santa Clara-Nacional nel palinsesto Live

SCOPRI IL PRONOSTICO SU 123SCOMMESSE

Santa Clara-Nacional, probabili formazioni

Batista; Calilla, Lima, Venancio, Romao; Tavares, Serginho; Brenner, Klismahn, Gabriel Silva; Paciencia.: Petit

Nacional (4-2-3-1): Kaique; Nunez, Santos, Joao Aurelio, Gomes; Labidi, Soares; Veron, Junior, Paulinho Boia; Ramirez. Allenatore: Tiago Margarido

Guarda ora Santa Clara-Nacional GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365