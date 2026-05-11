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Il Santa Clara ospita il Nacional all’Estadio de Sao Miguel di Ponta Delgada nella 33ª giornata di Liga Portugal in una sfida tra due squadre separate da appena due punti in classifica. I padroni di casa, tredicesimi con 33 punti, arrivano al match in un buon momento di forma dopo aver raccolto cinque punti nelle ultime tre giornate grazie al successo interno contro il Braga e ai pareggi contro Casa Pia e Arouca, risultati che hanno dato continuità alla squadra allenata da Petit. Il Nacional, quattordicesimo a quota 31, aveva invece ritrovato fiducia con le vittorie consecutive contro Alverca e Tondela, prima della sconfitta casalinga per 2-1 contro l’AVS nell’ultimo turno. Con la salvezza ormai vicina e poche pressioni di classifica, ci sono le condizioni per assistere a una partita aperta e divertente tra due formazioni intenzionate a chiudere bene la stagione. Guarda ora Santa Clara-Nacional GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Santa Clara-Nacional, probabili formazioniSanta Clara (4-2-3-1): Batista; Calilla, Lima, Venancio, Romao; Tavares, Serginho; Brenner, Klismahn, Gabriel Silva; Paciencia. Allenatore: Petit
Nacional (4-2-3-1): Kaique; Nunez, Santos, Joao Aurelio, Gomes; Labidi, Soares; Veron, Junior, Paulinho Boia; Ramirez. Allenatore: Tiago Margarido
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