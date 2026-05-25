Come una prova di fede che arriva nel momento più delicato del cammino, Santos e Deportivo Cuenca si ritroveranno faccia a faccia nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio, con fischio d’inizio fissato alle ore 02:30 italiane. Al Vila Belmiro non sarà soltanto una partita di calcio, ma una sfida che pesa sulle speranze, sulle paure e sul destino europeo delle due squadre dentro questa Copa Sudamericana. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SANTOS-CUENCA CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA SANTOS-CUENCA SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Dove guardare Santos-Cuenca in diretta TV e in streaming LIVE

Il momento delle due squadre

Gli utenti registrati suavranno la possibilità di seguire la garain. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il Santos arriva all’appuntamento con il vento finalmente tornato a soffiare dalla parte giusta. Dopo settimane difficili, la squadra brasiliana sembra aver ritrovato armonia, equilibrio e soprattutto fiducia nei propri mezzi. Le recenti vittorie hanno riportato serenità nell’ambiente e il Vila Belmiro continua a essere quel luogo dove il Santos riesce spesso a trasformare il possesso palla, la qualità tecnica e l’intensità offensiva in pressione continua sugli avversari.

Ma proprio le partite più importanti insegnano prudenza. Perché il Deportivo Cuenca ha già dimostrato nella gara d’andata di saper soffrire e colpire nel momento giusto. Gli ecuadoriani vinsero 1-0 grazie a una prestazione compatta, paziente e ordinata, qualità che continuano a rappresentare il vero spirito della squadra. Il Cuenca non ama concedere spazi, rallenta il ritmo, sporca la partita e aspetta il momento giusto per colpire.

IL MATCH TRA SANTOS-CUENCA SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA