Cinque vittorie consecutive a testa, ma Santos-Flamengo mette di fronte due squadre che in classifica vivono ancora realtà completamente diverse. Il Peixe ha sfruttato l'ultimo mese per risalire fino all'ottavo posto, mentre il Flamengo continua a guardare tutti dall'alto e arriva alla Vila Belmiro con 19 punti di vantaggio sui rivali. VEDI SANTOS-FLAMENGO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il confronto della 29ª giornata del Brasileirão, in programma nella notte italiana tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre 2026 con calcio d'inizio alle 00:30, aggiunge poi due storie completamente opposte. Cuca ritrova Neymar dopo oltre un mese di assenza e può permettersi di farlo ripartire dalla panchina; Leonardo Jardim perde invece Arrascaeta proprio mentre la corsa al titolo entra nella sua fase decisiva. Per seguire le gare disponibili in diretta, SU GOLDBET TROVI LE PARTITE DISPONIBILI IN LIVE STREAMING, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI SANTOS-FLAMENGO.

Santos-Flamengo in streaming: dove vedere la partita

, quando in Italia saranno le. Inla partita sarà trasmessa integralmente da, che detiene la copertura pay-per-view dell'incontro. La diretta sarà disponibile anche attraverso i servizi digitali collegati alla piattaforma. Per il pubblico italiano non è invece prevista una tradizionale copertura televisiva in chiaro della partita. L'orario richiede particolare attenzione: nei palinsesti brasiliani Santos-Flamengo appartiene alla giornata di, mentre in Italia il calcio d'inizio arriverà già dopo la mezzanotte, quindi

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Santos-Flamengo: data, orario e dove vederla

Partita: Santos-Flamengo

Santos-Flamengo Competizione: Brasileirão Série A

Brasileirão Série A Giornata: 29ª

29ª Data in Brasile: giovedì 8 ottobre 2026

giovedì 8 ottobre 2026 Orario in Brasile: 19:30

19:30 Data in Italia: venerdì 9 ottobre 2026

venerdì 9 ottobre 2026 Orario italiano: 00:30

00:30 Stadio: Vila Belmiro, Santos

Vila Belmiro, Santos Diretta TV in chiaro in Italia: non prevista

Santos, cinque vittorie hanno riaperto la corsa alla Libertadores

Ilarriva alla sfida con ilnel momento migliore della propria stagione. Lehanno permesso alla squadra di Cuca di risalire fino all'ottavo posto e di trasformare una classifica inizialmente complicata in una possibile rincorsa verso la zona Libertadores. L'ultimo successo, il, ha confermato la crescita del Peixe, che non perde da sette partite. La differenza rispetto alla prima parte del campionato è soprattutto nella continuità: il Santos ha iniziato a raccogliere punti anche nelle giornate in cui non riesce a controllare completamente la partita.

Cuca ha trovato maggiore equilibrio anche durante l'assenza di Neymar, riuscendo a non far dipendere la produzione offensiva esclusivamente dal numero 10. Contro il Flamengo arriverà però un'opzione in più: Neymar è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo il problema alla coscia destra e dovrebbe essere convocato. Il suo rientro sarà gestito con cautela. L'orientamento è quello di farlo partire dalla panchina, lasciando inizialmente spazio all'assetto che ha accompagnato la serie positiva. Non sarà invece disponibile Arthur, fermato da un problema muscolare.

BELO HORIZONTE, BRASILE - 16 SETTEMBRE: Benjamín Rollheiser del Santos viene contrastato da Tomas Cuello dell'Atletico Mineiro durante la partita di ritorno dei quarti di finale della Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tra Atletico Mineiro e Santos all'Arena MRV il 16 settembre 2026 a Belo Horizonte, Brasile. (Foto di Pedro Vilela/Getty Images)

Flamengo, il primo posto passa anche dalla risposta all'assenza di Arrascaeta

Ilarriva alla Vila Belmiro con un obiettivo completamente diverso. La squadra di Leonardoe ha ormai imboccato il tratto della stagione nel quale ogni passo falso può incidere direttamente sulla corsa al titolo. Anche il Rubro-Negro ha vinto le, confermando una continuità che gli ha permesso di conservare il controllo della classifica. A differenza del Santos, quindi, la pressione non nasce dalla necessità di recuperare terreno, ma da quella di difendere quanto costruito.

La sosta per le nazionali ha però consegnato a Jardim un problema importante. Giorgian de Arrascaeta si è fratturato il polso sinistro con l'Uruguay ed è stato operato: il Flamengo dovrà quindi affrontare questa fase senza uno dei giocatori che maggiormente incidono sulla qualità della manovra offensiva. La rosa offre comunque diverse alternative. Lucas Paquetá e Jorge Carrascal possono occupare gli spazi lasciati liberi dall'uruguaiano, mentre Pedro rimane il riferimento centrale e Samuel Lino garantisce profondità partendo dall'esterno.

Le probabili formazioni di Santos-Flamengo

Nel, Diógenes dovrebbe essere confermato tra i pali. Rodinei agirà sulla fascia destra, con Lucas Veríssimo e Luan Peres al centro della difesa ed Escobar sulla corsia opposta. L'assenza dimodifica il centrocampo.sono favoriti per comporre la coppia davanti alla difesa, mentre Gabriel Bontempo può avanzare sulla trequarti insieme a Rollheiser e Barreal. Davanti toccherà ancora a Gabriel Barbosa. Neymar sarà a disposizione di Cuca, ma l'orientamento rimane quello di utilizzarlo inizialmente dalla panchina.

Il Flamengo dovrebbe affidarsi ancora ad Agustín Rossi in porta. Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro sono i principali candidati per formare la linea difensiva. Jorginho ed Erick Pulgar dovrebbero invece occupare la zona centrale. L'assenza di Arrascaeta apre spazio sulla trequarti: Lucas Paquetá e Jorge Carrascal sono le soluzioni principali a disposizione di Jardim, con Samuel Lino pronto ad attaccare dalla fascia. Pedro sarà ancora una volta il riferimento centrale.

Santos (4-2-3-1): Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão, Christian Oliva; Rollheiser, Gabriel Bontempo, Barreal; Gabriel Barbosa.

Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Lucas Paquetá, Carrascal, Samuel Lino; Pedro.