La tredicesima giornata della Serie B brasiliana propone uno dei confronti più interessanti del turno, con São Bernardo e Sport Recife pronti a contendersi punti pesanti nella corsa ai vertici della classifica. I padroni di casa arrivano all'appuntamento forti di un ottimo momento di forma e con l'obiettivo di confermare il proprio ruolo da protagonisti davanti al pubblico amico. Dall'altra parte, lo Sport Recife cerca un immediato riscatto dopo l'ultimo passo falso, consapevole dell'importanza di una sfida che potrebbe avere un impatto significativo sulla lotta per la promozione. Le premesse sono quelle di una gara equilibrata e combattuta, tra due squadre che hanno dimostrato qualità, continuità e grandi ambizioni nel corso della stagione. Guarda ora la sfida tra São Bernardo e Sport Recife GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Probabili formazioni

São Bernardo (4-3-3): Alex Alves; Jeferson, Helder, Alan Santos, Arthur Henrique; Marcão Silva, Rodrigo Souza, Dudu Miraíma; Fabrício Daniel, Mário Sérgio, Lucas Rian.

Sport Recife (4-2-3-1): Caíque França; Roberto Rosales, Rafael Thyere, Benevenuto, Dalbert; Zé Gabriel, Fabricio Domínguez; Carlos de Pena, Lucas Lima, Clayson; Gustavo Coutinho.

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