Il confronto tra São Paulo FC e EC Bahia è fissato per domenica 3 maggio 2026 alle ore 21:00 allo Estádio do Morumbi, nell’ambito della 14ª giornata della Campeonato Brasileiro Série A. Una sfida che mette di fronte due squadre in piena corsa per le zone alte della classifica.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SAO PAULO-BAHIA SU BET365

Dove vedere Sao Paulo-Bahia in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Sao Paulo-Bahia sul palinsesto BET365

Il momento delle due squadre

Il São Paulo arriva a questo appuntamento occupando il quarto posto con 23 punti e un rendimento complessivamente positivo. Il bilancio recente parla di sette vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, con un andamento particolarmente solido tra le mura amiche. Al Morumbi, infatti, la squadra di Roger Machado ha costruito gran parte del proprio percorso, vincendo cinque delle ultime sei gare interne, confermando una notevole efficacia davanti al proprio pubblico.

Dall’altra parte, il Bahia si presenta in sesta posizione con 21 punti e la consapevolezza di poter competere con le big del torneo. Il percorso finora è stato discreto, con sei vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, anche se il rendimento esterno resta un punto critico: nelle ultime trasferte sono arrivati solo due successi nelle ultime sei gare lontano da casa.

Sul piano statistico, le due squadre si equivalgono in fase offensiva, entrambe con 17 gol segnati in campionato. Tuttavia, il Bahia mostra qualche fragilità in più in difesa, con 14 reti subite contro le 11 del São Paulo.

Una sfida che si preannuncia equilibrata e intensa, dove solidità casalinga e capacità di colpire nei momenti chiave potrebbero risultare determinanti.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SAO PAULO-BAHIA SU BET365