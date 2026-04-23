La partita tra São Paulo Futebol Clube e Mirassol Futebol Clube, in programma domenica 26 aprile 2026 alle 02:00 allo stadio Morumbi, sarà uno degli appuntamenti più importanti della tredicesima giornata di Série A. Per i padroni di casa si tratta di una gara fondamentale per restare nelle posizioni di vertice della classifica.

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Il momento delle due squadre

Il São Paulo occupa attualmente il quarto posto con 20 punti, frutto di sei vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. La squadra ha costruito il proprio cammino grazie a una buona solidità difensiva, testimoniata dagli appena 11 gol subiti, e da un attacco capace di segnare 16 reti. Il rendimento casalingo rappresenta uno dei punti di forza principali della formazione guidata da Roger Machado, che al Morumbí ha conquistato quattro vittorie nelle cinque gare disputate.

Il momento del Mirassol è invece molto più delicato. La formazione paulista occupa il diciottesimo posto con appena 9 punti, raccolti attraverso due vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. I numeri raccontano di una squadra in difficoltà su entrambi i fronti: 13 gol segnati e 17 subiti evidenziano problemi sia in fase offensiva che difensiva.

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