Il Real Saragozza si gioca una fetta enorme della propria stagione nella sfida interna contro il Granada, in un momento del campionato dove ogni errore rischia di diventare pesantissimo nella corsa salvezza.

A cinque giornate dalla fine della Liga 2, i Blanquillos si trovano ancora in piena zona retrocessione e hanno bisogno di tornare immediatamente alla vittoria per continuare a sperare nella permanenza in categoria. Il Granada arriva invece all’Ibercaja Estadio con una situazione decisamente più tranquilla. Guarda ora Saragozza-Granada GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Saragozza

Nelle ultime cinque giornate ilha raccolto appena due punti, numeri che raccontano perfettamente le difficoltà vissute dalla squadra nell’ultimo mese. L’ultima vittoria resta quella del 29 marzo contro il Real Racing Club, un successo per 2-0 che sembrava poter rilanciare definitivamente la corsa salvezza dei Blanquillos. Da quel momento, però, sono arrivate tre sconfitte e due pareggi, con l’ultimo ko sul campo dell’Huesca che ha ulteriormente aumentato tensione e pressione attorno all’ambiente.

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Qui Granada

Saragozza-Granada, probabili formazioni

Il, invece, arriva a questa trasferta con una classifica decisamente meno pesante. I nove punti di vantaggio sulla zona retrocessione permettono alla squadra didi affrontare il finale di stagione con meno ansia rispetto agli avversari, anche se gli ultimi risultati hanno lasciato parecchi dubbi. Dopo la vittoria di misura contro il Cultural Leonesa, infatti, il Granada è crollato nelle due gare successive, subendo addirittura otto gol complessivi tra il 4-1 incassato contro l’Albacete e il 4-2 casalingo subito dall’Almeria.Adrian Rodriguez; Aguirregabiria, Insua, El Yamiq, Larios; Saidu, Mensah; Serrano, Gonzalez, Cuenca; Dani Gomez.: David Navarro Arenaz

Granada (5-3-2): Zidane; Lemos, Oppong, Williams, Hormigo, Diallo; Aleman, Ruiz, Alcaraz; Petit, Arnaiz. Allenatore: Pacheta

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