La sfida in programma tra Sarmiento de Junín e Tigre, valida per la Zona B del Torneo Apertura, si preannuncia determinante nella lotta agli ultimi posti disponibili per i playoff. Entrambe le squadre sono ancora in corsa, ma con pochissimo margine per passi falsi.

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Il momento delle due squadre

Il Sarmiento, attualmente all’undicesimo posto, è praticamente obbligato a vincere tutte le gare rimanenti per continuare a sperare nella qualificazione. La formazione arriva all’appuntamento dopo il ko per 2-1 contro il Rosario Central del 19 aprile, una battuta d’arresto che ha frenato un periodo positivo. Nelle ultime cinque uscite ha comunque ottenuto tre successi e due sconfitte, con una media di 1,4 gol realizzati e 1,0 subiti. Nel complesso della stagione nella Liga Profesional de Fútbol, il bilancio è di cinque vittorie, un pareggio e otto sconfitte, con una produzione offensiva di 0,9 gol a partita e una difesa che concede mediamente 1,1 reti.

Situazione diversa ma altrettanto delicata per il Tigre, che precede il Sarmiento di due posizioni ma attraversa un momento complicato. Nell’ultima giornata ha pareggiato 1-1 contro l’Huracán (21 aprile), risultato che ha allungato a undici partite la striscia senza vittorie tra tutte le competizioni. L’ultimo successo risale infatti ai primi di febbraio, un digiuno che pesa sia sul rendimento in campionato sia sulle altre competizioni. In Liga, il Tigre ha collezionato quattro vittorie, sette pareggi e tre sconfitte, con una media di 1,2 gol segnati e 0,9 incassati.

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