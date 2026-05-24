Il Sarpsborg Stadion ospiterà lunedì 25 maggio alle ore 17:00 una sfida importante di Eliteserien tra Sarpsborg e Molde FK. Due squadre che arrivano alla partita con obiettivi differenti ma entrambe alla ricerca di continuità in un momento delicato della stagione. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SARPSBORG-MOLDE CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il Sarpsborg si presenta all’appuntamento dopo la sconfitta per 3-2 sul campo del Valerenga, una gara nella quale la squadra aveva comunque creato molto offensivamente mostrando buona intensità soprattutto nella fase centrale della partita. Il problema principale resta la continuità difensiva, perché troppo spesso il Sarpsborg concede occasioni evitabili nei momenti decisivi.

Il Molde invece arriva da una vittoria importante contro il Kristiansund, successo che ha permesso alla squadra di restare agganciata alle zone alte della classifica. La formazione guidata da Martin Falk continua a costruire gran parte del proprio gioco attraverso il controllo del possesso e la qualità tecnica in mezzo al campo, caratteristiche che restano il principale punto di forza del gruppo.

Probabili formazioni

Il Sarpsborg dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 molto dinamico sugli esterni. Davanti a N’diaye agiranno Wichne, Utvik, Koch e Hiim, mentre Halvorsen e Christiansen avranno il compito di garantire equilibrio in mezzo al campo. Sulla trequarti spazio a Soerli, Gueye e Nibe alle spalle dell’unica punta Karlsbakk.

Il Molde dovrebbe invece confermare il proprio 4-2-3-1 basato sul possesso palla e sulla qualità tecnica. Posiadala sarà il portiere, con Stenevik, Hansen, Haugan e Linnes in difesa. In mediana spazio a Hoff e Daehli, mentre Hestad, Breivik e Spiten-Nysaether agiranno alle spalle di Gulbrandsen.

Sarpsborg (4-2-3-1): N'diaye; Wichne, Utvik, Koch, Hiim; Halvorsen, Christiansen; Soerli, Gueye, Nibe; Karlsbakk.

Molde (4-2-3-1): Posiadala; Stenevik, Hansen, Haugan, Linnes; Hoff, Daehli; Hestad, Breivik, Spiten-Nysaether; Gulbrandsen.

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