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Sassari-Reggio Emilia streaming gratis: dove guardarla in diretta tv live

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Lo streaming gratis della gara di campionato Sassari-Reggio Emilia: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La sfida di Lega A Basket tra Sassari e Reggio Emilia si gioca domenica 15 marzo alle ore 12:00. La Dinamo Sassari vuole sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria importante e migliorare la propria posizione in classifica, mentre Reggio Emilia punta a un successo in trasferta per continuare la corsa verso le zone alte della graduatoria.

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La diretta di Sassari-Reggio Emilia è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Sassari-Reggio Emilia.

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Come accedere allo streaming

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  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

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    • Il momento delle due squadre

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    La Dinamo Sassari proverà a imporre ritmo e intensità davanti al proprio pubblico per conquistare due punti preziosi in classifica.

    Reggio Emilia cercherà invece di rispondere con organizzazione e solidità difensiva per ottenere un successo importante lontano da casa.

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