La sfida di Lega A Basket tra Sassari e Reggio Emilia si gioca domenica 15 marzo alle ore 12:00 . La Dinamo Sassari vuole sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria importante e migliorare la propria posizione in classifica, mentre Reggio Emilia punta a un successo in trasferta per continuare la corsa verso le zone alte della graduatoria.

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