La sfida di Lega A Basket tra Sassari e Reggio Emilia si gioca domenica 15 marzo alle ore 12:00. La Dinamo Sassari vuole sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria importante e migliorare la propria posizione in classifica, mentre Reggio Emilia punta a un successo in trasferta per continuare la corsa verso le zone alte della graduatoria.
La diretta streaming
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Come accedere allo streaming—
Il momento delle due squadre—
La Dinamo Sassari proverà a imporre ritmo e intensità davanti al proprio pubblico per conquistare due punti preziosi in classifica.
Reggio Emilia cercherà invece di rispondere con organizzazione e solidità difensiva per ottenere un successo importante lontano da casa.
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