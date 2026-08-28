La seconda giornata di Serie A mette subito di fronte due squadre alla ricerca dei primi punti. Sassuolo e Torino si affrontano sabato 29 agosto 2026 alle ore 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dopo aver cominciato entrambe il campionato con una sconfitta per 2-1. I neroverdi sono tornati senza punti dalla trasferta contro l'Atalanta nonostante una prestazione incoraggiante, mentre i granata hanno ceduto al Milan riuscendo soltanto nel finale a ridurre lo svantaggio. Per Alberto Aquilani e Ignazio Abate arriva quindi già un'occasione importante per muovere la classifica. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Le due squadre hanno vissuto un esordio molto simile dal punto di vista del risultato, ma entrambe possono trovare motivi per guardare con fiducia alla seconda giornata. Il Sassuolo ha il vantaggio di giocare in casa e ha mostrato personalità a Bergamo. Il Torino dispone però di diverse individualità capaci di cambiare la partita e potrebbe diventare particolarmente pericoloso se i neroverdi concedessero campo. SCOPRI QUALI EVENTI PUOI SEGUIRE LIVE SU GOLDBET, CONSULTA LE PARTITE PRESENTI NEL PROGRAMMA DI LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E VERIFICA LE DIRETTE DISPONIBILI.

Sassuolo-Torino: TV e streaming del match

Il confronto traandrà in scenaal Mapei Stadium. In Italia la partita sarà proposta: gli abbonati potranno seguirla attraverso l'app del servizio sulle smart TV compatibili oppure collegandosi alla piattaforma da computer, smartphone, tablet e dagli altri dispositivi supportati.

REGGIO NELL’EMILIA, ITALIA - 17 AGOSTO: Vasilije Adzic del Sassuolo festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Coppa Italia tra Sassuolo Calcio e Cesena FC, disputata al Mapei Stadium - Città del Tricolore il 17 agosto 2026 a Reggio nell’Emilia, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Sassuolo, il risultato di Bergamo non cancella la prestazione

La prima giornata non ha portato punti al Sassuolo, ma il 2-1 subito contro l'Atalanta ha lasciato indicazioni decisamente migliori rispetto a quelle che potrebbe suggerire il risultato. La formazione di Alberto Aquilani è riuscita a competere contro un'avversaria di livello elevato nonostante una situazione tutt'altro che semplice sul fronte delle disponibilità. Il gol di Timo Odenthal, il primo del difensore in Serie A, aveva alimentato le speranze di portare via un risultato positivo da Bergamo prima della definitiva rimonta atalantina.

Aquilani ha sottolineato soprattutto la qualità della prestazione e la necessità di aumentare la consapevolezza nei propri mezzi. Il Sassuolo ha infatti mostrato di poter proporre calcio e non sembra intenzionato ad affrontare la stagione limitandosi a una strategia attendista. Contro il Torino il contesto sarà differente. Al Mapei Stadium saranno i neroverdi ad avere maggiore possibilità di gestire il possesso, anche se servirà attenzione alle ripartenze di una formazione granata che dispone di giocatori particolarmente efficaci quando trova campo.

La situazione di Domenico Berardi resta uno dei temi principali della vigilia. Le sue condizioni sono in miglioramento, ma il capitano non sembra ancora pronto per partire dall'inizio. Davanti dovrebbero quindi essere confermati Cristian Volpato, Kieron Bowie e Armand Laurienté. In mezzo al campo l'esperienza di Nemanja Matic rappresenta il principale riferimento, mentre Thorstvedt può contendere una maglia a Bakola. Sulla sinistra rimane invece aperto il confronto tra Josh Doig e Álvaro Fernández Carreras Obrador, con il primo leggermente avanti.

Torino, Abate cerca i primi punti dopo il ko con il Milan

Anche il Torino ha cominciato il proprio campionato con una sconfitta per 2-1, arrivata contro il Milan. L'esordio di Ignazio Abate su una panchina di Serie A non ha quindi prodotto punti, ma soprattutto nella seconda parte dell'incontro sono emersi alcuni segnali sui quali il tecnico può costruire il proprio lavoro. I granata hanno pagato una fase della partita nella quale il Milan è riuscito a colpire due volte in pochi minuti. La reazione è comunque arrivata e la splendida rete di Che Adams ha riaperto il confronto, anche se troppo tardi per completare la rimonta.

Abate vuole una squadra capace di gestire il pallone e costruire attraverso combinazioni rapide, senza limitarsi a un calcio esclusivamente verticale. Proprio per questo l'inserimento contemporaneo di giocatori tecnici nella zona centrale può diventare una delle caratteristiche principali del nuovo Torino. A Reggio Emilia dovrebbe essere confermata la fiducia a Giovanni Simeone come riferimento offensivo. Alle sue spalle possono agire Nikola Vlasic e Cesare Casadei, due giocatori con caratteristiche differenti ma entrambi capaci di inserirsi e occupare l'area. Nel reparto arretrato Saúl Coco ed Eray Cömert sono candidati a partire dall'inizio. Dopo le difficoltà incontrate contro il Milan, Abate chiederà soprattutto maggiore continuità nella gestione delle diverse fasi della partita.

TORINO, ITALIA - 23 AGOSTO: Che Adams del Torino FC in azione durante la partita di Serie A tra Torino FC e AC Milan, disputata allo Stadio Olimpico Grande Torino il 23 agosto 2026 a Torino, Italia. (Foto di Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Le chiavi della partita

Il confronto a centrocampo promette di avere un peso determinante. Il Sassuolo proverà a costruire attraverso Matic, utilizzando la qualità del serbo per scegliere tempi e direzione della manovra. Il Torino dovrà impedire all'ex Roma di ricevere con troppa libertà. Dall'altra parte sarà interessante osservare la posizione di Vlasic e Casadei. Entrambi possono muoversi alle spalle di Simeone e costringere i centrocampisti neroverdi a continui adattamenti difensivi.

Un'altra chiave sarà rappresentata dalla velocità di Laurienté. Se il Torino alzerà molto la propria linea, il francese potrebbe trovare gli spazi necessari per attaccare direttamente la profondità. Il Sassuolo dovrà contemporaneamente prestare attenzione alla presenza di Simeone nell'area di rigore. L'argentino può rappresentare un riferimento molto diverso rispetto agli attaccanti affrontati dai neroverdi nella prima giornata, soprattutto sui cross e sulle seconde palle.

Sassuolo-Torino data, orario e canali