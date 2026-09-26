In occasione della 7ª giornata del Girone C di Serie C, domenica 27 settembre alle ore 17:30 si affrontano Scafatese e Altamura allo stadio Comunale di Scafati “Giovanni Vitiello”. Le due squadre arrivano all'appuntamento appaiate a 7 punti in classifica: la Scafatese ha conquistato un punto nell'ultimo turno pareggiando 1-1 contro il Cosenza, mentre l'Altamura ha ritrovato la vittoria superando 2-1 il Picerno in rimonta.VEDI SCAFATESE-ALTAMURA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La Scafatese ha ottenuto il quarto pareggio stagionale contro il Cosenza, riuscendo a reagire allo svantaggio iniziale grazie a una splendida punizione di Emmausso. L'Altamura, invece, ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive con la rimonta firmata da Rosafio e Malcore. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Scafatese-Altamura.

Dove vedere Scafatese-Altamura in diretta TV e streaming

La sfida tra

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. La Serie C 2026/27 è infatti trasmessa integralmente dalle piattaforme Sky e NOW.

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La partita non risulta programmata in chiaro e la copertura indicata per l'Italia è affidata a Sky Sport e NOW. Gli spettatori dovranno quindi verificare di avere un abbonamento compatibile prima dell'inizio dell'incontro.

Scafatese-Altamura: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Scafatese-Altamura

Competizione: Serie C 2026/27

Girone: C

Giornata: 7ª

Data: domenica 27 settembre 2026

Orario: 17:30

Stadio: Comunale di Scafati “Giovanni Vitiello”

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW e Sky Go

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il calendario ufficiale conferma Scafatese-Altamura alle 17:30 di domenica 27 settembre; il match è inserito nel programma della settima giornata del Girone C.

Il momento della Scafatese

La

si presenta alla sfida con 7 punti e con una sola sconfitta nelle prime sei giornate. Il pareggio per 1-1 sul campo del Cosenza ha confermato una caratteristica già emersa nelle gare precedenti: i campani riescono a rimanere dentro la partita anche dopo essere passati in svantaggio. Al gol di Clemente arrivato al 7' ha infatti risposto

, con una punizione dal limite che ha fissato il risultato.

Facciolo ha confermato il 4-3-3, puntando sulla qualità di Emmausso nel tridente e su un centrocampo composto da Tripi, Proia e Toscano. Contro l'Altamura la Scafatese dovrà cercare di trasformare in gol le occasioni costruite: proprio il tecnico, dopo la gara di Cosenza, ha sottolineato come la squadra abbia creato diverse situazioni senza riuscire a sfruttarle pienamente.

Il momento dell'Altamura

L'

arriva invece allo scontro diretto con 7 punti, ma soprattutto con una vittoria che può aver cambiato il momento della squadra. Dopo tre sconfitte consecutive, i biancorossi hanno battuto il Picerno 2-1 al Tonino D'Angelo: dopo il vantaggio ospite di Pugliese,

, prima del gol decisivo di

, su assist dello stesso Rosafio.

Memushaj ha utilizzato un 3-5-2, con Dipinto davanti alla difesa e Rosafio e Malcore come coppia offensiva. Il successo contro il Picerno è arrivato al termine di una gara nella quale l'Altamura aveva già creato diverse opportunità nel primo tempo e ha poi reagito allo svantaggio nella ripresa. La trasferta di Scafati rappresenta quindi un nuovo test per verificare la continuità della squadra dopo il ritorno alla vittoria.

Le probabili formazioni di Scafatese-Altamura

La

dovrebbe ripartire dal 4-3-3 utilizzato contro il Cosenza. Forte dovrebbe essere confermato tra i pali, con Novella, Scognamiglio, Bacchetti e Ferrara nella linea difensiva. A centrocampo spazio a Tripi, Proia e Toscano, mentre Emmausso dovrebbe essere nuovamente il riferimento centrale del tridente insieme a Palmieri e Convitto. Le scelte definitive saranno comunque legate alle valutazioni di Facciolo prima del calcio d'inizio.

L'Altamura dovrebbe invece mantenere il 3-5-2 visto contro il Picerno. Perucchini è candidato alla conferma in porta, con Pacia, Pirrello e Zazza davanti a lui. Mogentale, Dipinto, Nazzaro, Grande e Falasca dovrebbero comporre la linea di centrocampo, mentre Rosafio e Malcore sono i principali candidati per il tandem offensivo dopo essere stati decisivi nell'ultimo incontro.

Scafatese (4-3-3): Forte; Novella, Scognamiglio, Bacchetti, Ferrara; Tripi, Proia, Toscano; Palmieri, Emmausso, Convitto. Allenatore: Michele Facciolo.

Altamura (3-5-2): Perucchini; Pacia, Pirrello, Zazza; Mogentale, Dipinto, Nazzaro, Grande, Falasca; Rosafio, Malcore. Allenatore: Ledian Memushaj.