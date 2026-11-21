Il primo compito è lasciarsi alle spalle l’ultima trasferta. Scafatese-Foggia, in programma domenica 22 novembre 2026 alle 12:30 allo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli, arriva dopo due sconfitte che hanno lasciato interrogativi diversi: i campani devono ritrovare equilibrio dopo il 4-0 di Potenza, i pugliesi cercano una risposta al 3-1 subito contro il Bari. GUARDA SCAFATESE-FOGGIA IN STREAMING SU BET365.

La classifica assegna sei punti di vantaggio alla Scafatese, quinta a quota 21. Il Foggia, diciassettesimo con 15 punti, ha invece bisogno di muoversi per uscire dalle posizioni più delicate. Sullo sfondo c’è anche il ritorno da avversario di Emanuele Emmausso, protagonista in passato con la maglia rossonera. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE SCAFATESE-FOGGIA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Su quale canale vedere Scafatese-Foggia

, con calcio d’inizio alle. La programmazione consentirà di seguire integralmente l’incontro del Guariglia. La telecronaca sarà affidata a. Per la visione televisiva occorre un abbonamento Sky che includa la copertura della Serie C. Sarà possibile raggiungere la partita selezionando uno dei due canali indicati nella guida: Sky Sport Max oppure il canale dedicato

La diretta sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky abilitati. NOW permetterà l’accesso tramite sito e applicazione sui dispositivi compatibili, comprese le smart TV supportate. Sky Go consentirà invece di guardare il match da computer, smartphone e tablet, secondo i contenuti compresi nell’abbonamento. Anche online sarà proposta la partita completa. Accedere qualche minuto prima dell’inizio permetterà di individuare l’evento e verificare che la riproduzione sia disponibile sul proprio account.

Per aprire la diretta:

scegliere l’operatore con cui seguire la partita; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la guida TV o la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Scafatese-Foggia tra gli incontri in programma; verificare che il proprio abbonamento includa la diretta prima del calcio d’inizio.

Orario e informazioni essenziali di Scafatese-Foggia

Partita: Scafatese-Foggia.

Scafatese-Foggia. Competizione: Serie C 2026/27, Girone C, quindicesima giornata.

Serie C 2026/27, Girone C, quindicesima giornata. Data: domenica 22 novembre 2026.

domenica 22 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 12:30.

ore 12:30. Stadio: Raffaele Guariglia, Agropoli.

Raffaele Guariglia, Agropoli. Diretta TV: Sky Sport Max e Sky Sport 257.

Sky Sport Max e Sky Sport 257. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Arbitro: Fabrizio Pacella della sezione di Roma 2.

Il momento della Scafatese

Il momento del Foggia

Le probabili formazioni di Scafatese-Foggia

Laha raccolto, con cinque vittorie, sei pareggi e tre sconfitte. Il quinto posto conferma il valore del percorso, ma il bilancio dievidenzia quanto sia importante migliorare la protezione della propria porta. Il pesante stop di Potenza ha riportato al centro proprio questo aspetto. Facciolo ha richiamato la necessità di difendere da squadra e mantenere le coperture quando il pallone viene perso, evitando di lasciare agli avversari campo per ripartire. Ilpuò offrire una base per ricominciare: quattro dei cinque successi stagionali sono arrivati negli incontri interni. Contro il Foggia servirà ritrovare quella capacità di accompagnare la produzione offensiva con una maggiore attenzione collettiva.Ilsi presenta con, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. I rossoneri hanno realizzatoe ne hanno incassati, numeri che spiegano la necessità di trovare maggiore continuità in entrambe le fasi. L’ultima sconfitta sul campo del Bari ha aumentato il bisogno di una prestazione convincente. La squadra di Auteri deve riuscire a sostenere meglio i propri attaccanti, senza perdere compattezza quando gli esterni avanzano. Il rientro tra le opzioni disponibili di elementi comeoffre al tecnico più possibilità. La trasferta di Agropoli richiederà soprattutto attenzione nei collegamenti tra centrocampo e difesa, contro un tridente capace di muoversi anche lontano dalle posizioni iniziali.dovrebbe confermare il, contra i pali eal centro della difesa.sono candidati a partire in mezzo al campo, mentre davanti si profila il tridente. Il tecnico ha chiarito in conferenza che: quest’ultimo resta un’alternativa per il centrocampo, mentre Molinaro offre un’altra soluzione offensiva.

Auteri dovrebbe rispondere con il 3-4-3. Davanti a Saro, spazio ad Azarovs, Berra e Seck; Todisco e Smeraldi sono attesi sulle corsie. Gallo e Zuccon dovrebbero comporre la coppia centrale, con Haoudi in concorrenza per una maglia. In attacco Del Sole e Oviszach sono candidati ad affiancare Ravasio, mentre Petito rappresenta un’alternativa.

SCAFATESE (4-3-3): Forte; Guerra, Scognamiglio, Suhs, Novella; Esposito, Toscano, Brunet; Dambros, Volpicelli, Emmausso. Allenatore: Michele Facciolo.

FOGGIA (3-4-3): Saro; Azarovs, Berra, Seck; Todisco, Gallo, Zuccon, Smeraldi; Del Sole, Ravasio, Oviszach. Allenatore: Gaetano Auteri.