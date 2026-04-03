Scavolini Pesaro-Verona: come vedere gratuitamente il match

Qui non c’è una squadra nettamente sopra l’altra, ed è proprio questo il punto. Pesaro può sfruttare il fattore campo per spingere la partita sui suoi binari, Verona invece ha le armi per rallentare tutto e giocarsela fino all’ultimo...

Stefano Sorce 3 aprile - 01:29

Quando due squadre si conoscono così bene, la partita diventa una questione di dettagli più che di sorpresa. Venerdì 3 aprile alle ore 20:45, la Scavolini Pesaro affronta la Scaligera Basket Verona in una sfida che mette davanti due realtà molto vicine per livello, ma con caratteristiche diverse nel modo di stare in campo. Il bilancio degli scontri diretti è perfettamente in equilibrio, segno che il margine tra le due squadre è sottile. Ed è proprio questo che rende la gara interessante: non c’è una distanza netta, ma una partita che può essere decisa da ritmo, scelte e momenti. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SCAVOLINI PESARO-VERONA SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Pesaro arriva con una stagione solida alle spalle, costruita su continuità e risultati. Le 22 vittorie su 31 partite raccontano una squadra che ha trovato equilibrio tra attacco e difesa, con una produzione offensiva stabile e una buona capacità di controllare le partite. Il dato interessante è proprio questo: Pesaro non ha bisogno di accelerare sempre. Sa quando correre e quando gestire, e soprattutto in casa riesce ad abbassare il ritmo difensivo degli avversari, concedendo meno di 76 punti di media. È una squadra che tende a portare le partite sul proprio terreno.

Verona, invece, arriva con numeri leggermente inferiori ma con una struttura difensiva molto interessante. Subisce meno punti e tende a giocare partite più controllate, dove ogni possesso ha un peso specifico più alto. Il rendimento è stato buono (20 vittorie), ma con qualche passaggio a vuoto che ha impedito di fare il salto definitivo. In trasferta la squadra mantiene un buon equilibrio, ma non sempre riesce a imporre il proprio ritmo.