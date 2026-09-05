Il neopromosso Schalke 04, tornato in Bundesliga dopo tre anni di Purgatorio, contro i Campioni di Germania in carica del Bayern Monaco. VEDI SCHALKE 04-BAYERN MONACO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La sfida della Veltins-Arena mette di fronte due squadre che arrivano all'appuntamento con stati d'animo opposti. I padroni di casa hanno iniziato il campionato con una pesante sconfitta (3-0 contro l'Augusta), mentre gli uomini di Vincent Kompany hanno subito mostrato la propria forza offensiva, umiliando 5-1 lo Stoccarda. I precedenti sorridono ai bavaresi, vincitori negli ultimi dodici confronti con 42 reti a 2 all'attivo. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI SCHALKE 04-BAYERN MONACO. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Schalke 04-Bayern in diretta TV e streaming

Schalke 04-Bayern sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport, con il calcio d'inizio previsto per sabato 5 settembre alle ore 18:30. Per l'incontro della Veltins Arena è indicato Sky Sport Calcio come canale dedicato alla diretta. La partita potrà essere seguita anche in streaming su NOW, consentendo agli abbonati di assistere all'incontro attraverso i dispositivi compatibili con il servizio. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e l'eventuale numerazione definitiva del canale.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Bundesliga e cercare Schalke 04-Bayern Monaco tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Schalke 04-Bayern

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Bundesliga; cercare Schalke 04-Bayern tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Schalke 04-Bayern: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà sabato 5 settembre 2026 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:30. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW.

Partita: Schalke 04-Bayern

Schalke 04-Bayern Competizione: Bundesliga

Bundesliga Data: sabato 5 settembre 2026

sabato 5 settembre 2026 Orario: 18:30

18:30 Stadio: Veltins Arena

Veltins Arena Diretta TV: Sky Sport Calcio

Sky Sport Calcio Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Schalke 04

Il ritorno in Bundesliga dellonon è iniziato nel modo sperato. La squadra allenata daè stata travolta per 3-0 dall'Augsburg nella prima giornata, confermando le difficoltà già emerse nel precampionato, quando erano arrivate due sconfitte con lo stesso risultato contro

L'unico squillo positivo del periodo recente è arrivato in DFB-Pokal contro l'Hallescher FC, battuto 5-2 dopo i tempi supplementari, mentre in amichevole era arrivato il netto 5-0 contro l'Hessen Kassel. Il bilancio delle ultime cinque partite parla dunque di due vittorie e tre sconfitte, con sei gol realizzati e undici subiti. Per provare a mettere in difficoltà i campioni servirà soprattutto una prova difensiva più solida, affidandosi anche all'esperienza di Edin Dzeko in avanti. Muslic dovrà inoltre fare a meno degli infortunati Bryan Lasme e Adrian Gantenbein, oltre allo squalificato Ron Schallenberg.

Qui Bayern Monaco

Tutt'altro l'avvio del, che ha inaugurato la Bundesliga con un convincente 5-1 ai danni dele si presenta alla sfida con una striscia di cinque vittorie consecutive. La formazione diha segnato sedici reti nelle ultime cinque gare, subendone appena tre, e ha già messo in bacheca anche la Supercoppa tedesca grazie al 2-1 contro il. A completare il percorso recente ci sono i successi contronel precampionato.

Contro lo Schalke 04, il Bayern può inoltre contare su una tradizione recentissima quasi imbattibile: nelle ultime cinque sfide ha sempre mantenuto la porta inviolata, segnando complessivamente 21 gol. Harry Kane è ancora a caccia del primo gol stagionale in Bundesliga dopo essere rimasto a secco contro lo Stoccarda, mentre Joshua Kimmich ha già iniziato con due assist. Da seguire anche Ismael Saibari, autore di una doppietta di passaggi vincenti all'esordio. Kompany dovrà invece fare i conti con le assenze di Jamal Musiala, Serge Gnabry e Tarek Buchmann.

Probabili formazioni di Schalke 04-Bayern Monaco

Karius; Becker, Katic, Kurucay; Dina Ebimbe, Tanaka, El-Faouzi, Gosens; Ljubicic, Sylla, Aouchiche.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Saibari, Diaz; Kane. All. Vincent Kompany