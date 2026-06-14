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Il momento di Max Schoenhaus

Schoenhaus si presenta ad Halle con entusiasmo e senza particolari pressioni. Il giovane tedesco ha ricevuto una wild card dagli organizzatori e proverà a sfruttare al massimo l'occasione davanti al pubblico di casa. Nelle scorse settimane ha già assaggiato il livello ATP ad Amburgo, dove è riuscito a qualificarsi al tabellone principale mostrando personalità e qualità interessanti. Contro Yannick Hanfmann è arrivata una sconfitta al terzo set, ma la prestazione ha confermato il potenziale di un giocatore che punta a scalare rapidamente il ranking mondiale. L'erba potrebbe inoltre esaltare alcune delle sue caratteristiche, soprattutto la propensione a giocare in maniera aggressiva e a cercare spesso la soluzione vincente.

Il momento di Learner Tien

Learner Tien arriva invece ad Halle dopo mesi estremamente positivi. L'americano ha compiuto passi importanti durante la stagione sulla terra battuta, conquistando il titolo a Ginevra e raggiungendo il terzo turno del Roland Garros. La crescita mostrata negli ultimi mesi lo ha trasformato in uno dei prospetti più interessanti del tennis mondiale. Pur essendo ancora molto giovane, Tien possiede già una notevole maturità tattica e una gestione dei momenti delicati superiore a quella di molti coetanei. Anche sull'erba i segnali sono incoraggianti. Nella passata stagione è riuscito a raggiungere i quarti di finale a Maiorca, dimostrando di poter essere competitivo anche sulle superfici più rapide.

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