L'ultima giornata del Gruppo C del Mondiale 2026 mette di fronte Scozia e Brasile in una sfida dal peso specifico enorme. Novanta minuti che potrebbero decidere non solo il destino delle due nazionali nel torneo, ma anche gli equilibri definitivi del girone.

I sudamericani arrivano all'appuntamento dopo aver travolto Haiti con un netto 3-0, risultato che ha permesso alla Seleçao di agganciare la vetta della classifica e rilanciare le proprie ambizioni di primo posto. La Scozia, invece, è reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Marocco, un risultato che ha complicato i piani della formazione britannica ma che non ha cancellato le possibilità di qualificazione.

Per entrambe la posta in palio resta altissima. Il Brasile può ancora chiudere al primo posto il girone e presentarsi agli ottavi con una posizione privilegiata nel tabellone. Anche la Scozia, nonostante il ko contro i marocchini, mantiene vive le proprie speranze e, in uno scenario favorevole, potrebbe addirittura conquistare la vetta del raggruppamento.

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Il momento della Scozia

La partita tra Scozia e Brasile sarà trasmessa in diretta TV sui canali che detengono i diritti del Mondiale 2026. Gli appassionati potranno seguire il match anche in streaming attraverso le piattaforme ufficiali abilitate alla trasmissione della competizione, sia da smartphone che da tablet, computer e smart TV.

La sconfitta contro il Marocco ha lasciato parecchi strascichi in casa scozzese. Al termine della gara il commissario tecnico Steve Clark non ha nascosto il proprio disappunto, concentrando l'attenzione soprattutto su alcuni episodi arbitrali contestati.

Secondo il tecnico britannico, la partita sarebbe stata fortemente condizionata da decisioni discutibili, tra cui un'espulsione non concessa ai marocchini e almeno due episodi da rigore che avrebbero coinvolto McTominay e McGinn.

Al di là delle polemiche, la Scozia è apparsa sottotono sul piano del gioco, riuscendo a reagire solamente nel finale di gara quando ormai il risultato sembrava compromesso. Contro il Brasile servirà una prestazione completamente diversa per continuare a sognare la qualificazione.

Clark dovrebbe confermare il suo collaudato 4-2-3-1, con Adams riferimento offensivo supportato sulla trequarti da McTominay, McGinn e Tierney. Molto dipenderà dalla capacità dei centrocampisti di reggere l'urto fisico e tecnico della mediana brasiliana.

L'uomo più atteso resta proprio Scott McTominay, chiamato a trascinare la squadra con la sua esperienza internazionale e la sua capacità di incidere nelle due fasi di gioco.

Ancelotti perde Raphinha ma ritrova Neymar

In casa Brasile il clima è decisamente più sereno dopo il convincente successo contro Haiti. La Seleçao ha finalmente mostrato tutto il proprio potenziale offensivo, mettendo in evidenza una qualità superiore rispetto a quella mostrata all'esordio.

Carlo Ancelotti ha corretto alcune scelte iniziali e ha trovato risposte immediate da Matheus Cunha, autore di una splendida doppietta che ha indirizzato la gara. A completare la festa ci ha pensato Vinicius Junior, protagonista del definitivo 3-0.

L'unica nota negativa riguarda l'infortunio di Raphinha. Lo stesso commissario tecnico ha confermato che il fantasista brasiliano resterà fuori per alcune partite, con l'obiettivo di recuperare eventualmente nelle fasi finali del torneo.

La buona notizia arriva però da Neymar. Il fuoriclasse brasiliano è completamente recuperato e si prepara a tornare dal primo minuto. Ancelotti ha confermato il pieno recupero dell'ex stella del Santos e del Paris Saint-Germain, lasciando intendere che sarà lui a guidare l'attacco contro la Scozia.

Accanto a Neymar agiranno Cunha e Vinicius, formando un tridente che sulla carta rappresenta uno dei più spettacolari dell'intera competizione. In mezzo al campo fiducia alla qualità e all'esperienza di Casemiro, Bruno Guimaraes e Lucas Paquetá.

Una partita che può decidere il girone

Sulla carta il Brasile parte favorito grazie alla qualità superiore della rosa e all'enorme esperienza internazionale dei suoi giocatori. Tuttavia la Scozia sa di avere ancora tutto nelle proprie mani e proverà a giocarsi ogni possibilità fino all'ultimo minuto.

I britannici dovranno cercare di limitare le accelerazioni degli esterni brasiliani e sfruttare al massimo le occasioni che riusciranno a costruire. Il Brasile, invece, cercherà di imporre il proprio ritmo sin dai primi minuti, sfruttando il possesso palla e la qualità dei suoi interpreti offensivi.

La sensazione è che la partita possa vivere fasi molto intense, con la Scozia costretta a rischiare qualcosa e la Seleçao pronta a colpire negli spazi.

Le probabili formazioni

Scozia (4-2-3-1): Gunn; Patterson, Hanley, Hendry, Robertson; Ferguson, Christie; McGinn, McTominay, Tierney; Adams. Allenatore: Clark.

Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro, Paqueta; Neymar, Cunha, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il Brasile proverà a prendere il controllo del match attraverso il possesso palla e la qualità dei suoi uomini offensivi. Il rientro di Neymar aggiunge ulteriore fantasia a una squadra già ricca di talento e aumenta le soluzioni a disposizione di Ancelotti.

La Scozia, dal canto suo, dovrà puntare sull'intensità, sull'organizzazione difensiva e sulle giocate dei propri leader tecnici. McTominay e McGinn avranno il compito di trascinare il gruppo in una delle partite più importanti degli ultimi anni.

I riflettori saranno inevitabilmente puntati sul ritorno di Neymar e sulla voglia di rivalsa della Scozia dopo le polemiche seguite alla sfida contro il Marocco. In palio ci sono punti pesantissimi e un posto negli ottavi di finale di un Mondiale che entra sempre più nel vivo.

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