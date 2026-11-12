L'ultima partita davanti al proprio pubblico offre alla Scozia l’occasione di migliorare un cammino finora deludente. Scozia-Macedonia del Nord si disputa venerdì 13 novembre 2026 alle 20:45 italiane, a Hampden Park, Glasgow, nella quinta giornata del Gruppo 1 della Lega B di Nations League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I padroni di casa hanno raccolto quattro punti, mentre gli ospiti sono ancora a zero. All’andata gli scozzesi si sono imposti per 2-0, conquistando l’unica vittoria del proprio girone. Per la Macedonia del Nord il ritorno rappresenta una delle ultime possibilità di reagire, dopo quattro sconfitte nelle quali non è riuscita a segnare. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dove seguire Scozia-Macedonia del Nord in televisione e streaming

, al. La trasmissione proporrà collegamenti da Glasgow insieme alle altre gare inserite nel programma delle. La copertura consentirà di seguire gol e momenti salienti del confronto di Hampden Park. Gli spettatori vedranno quindi alternarsi le immagini dei diversi campi, secondo l’andamento degli incontri. Per accedere al canale occorre un abbonamento che comprenda la programmazione interessata. Il palinsesto italiano consultato prevede per questa sfida i collegamenti di Diretta Gol, senza indicare una diretta integrale dedicata.

La trasmissione sarà disponibile anche su NOW, con il Pass Sport attivo. Accedendo dal sito oppure dall’applicazione sui dispositivi compatibili, sarà possibile selezionare Sky Sport Calcio e seguire i collegamenti da Scozia-Macedonia del Nord. Chi preferisce assistere alla serata sul televisore attraverso internet può utilizzare l’app NOW sulle smart TV supportate o un dispositivo compatibile collegato allo schermo. La visione è disponibile anche da computer, smartphone e tablet. Gli abbonati Sky abilitati potranno utilizzare Sky Go, accedendo con le credenziali del proprio account. Anche attraverso lo streaming la copertura manterrà il formato di Diretta Gol, con il racconto alternato delle partite in contemporanea.

Il momento della Scozia

Laha raccoltonelle prime quattro giornate. Il successo ottenuto sul campo della Macedonia del Nord non è bastato a dare continuità al percorso, interrotto nell’ultima uscita dal. Tornare asignifica quindi cercare una risposta davanti a un pubblico che ha già assistito a due sconfitte in questo girone. La squadra deve migliorare soprattutto nella capacità di mantenere il controllo delle partite, evitando che le occasioni favorevoli restino episodi isolati.

La presenza di McGinn, Ferguson, Gilmour e McTominay offre soluzioni differenti tra costruzione, inserimenti e conclusioni. Per sfruttarle serviranno movimenti coordinati intorno alla punta e una circolazione capace di aprire la difesa avversaria. Il precedente dell’andata può dare fiducia, ma la Scozia dovrà costruire il risultato attraverso la prestazione, cercando di imporre subito pressione senza perdere equilibrio.

Il momento della Macedonia del Nord

Laarriva a Glasgow con. Ha incassato tre reti in entrambe le sfide con la Svizzera e due contro Slovenia e Scozia, per un totale di. Le difficoltà offensive hanno impedito alla squadra di rendere più equilibrate le partite. Per provare a cambiare il proprio percorso sarà necessario accompagnare meglio l’azione, evitando che il riferimento avanzato rimanga distante dal resto dei compagni.

Elmas e Bardhi possono contribuire a dare qualità alla manovra, ma avranno bisogno di ricevere il pallone in posizioni favorevoli. Uscire dalla pressione scozzese e trovare continuità nei passaggi sarà importante per portare più uomini nella metà campo avversaria. Il bisogno di vincere rende inoltre delicata la gestione dei rischi. Gli ospiti dovranno cercare occasioni senza concedere troppi spazi agli inserimenti dei centrocampisti britannici.

La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Scozia-Macedonia del Nord

Lapotrebbe cercare ampiezza attraverso, costringendo la Macedonia del Nord a spostarsi lateralmente. Da quelle situazioni possono nascere spazi per gli inserimenti di McGinn e Ferguson o per le ricezioni di McTominay alle spalle del centrocampo.offrirebbe invece un riferimento centrale, utile sia per attaccare i cross sia per far salire la squadra attraverso gli appoggi. La presenza di compagni vicini alla punta sarà necessaria per raccogliere le seconde palle. Lapotrebbe trovare opportunità negli spazi lasciati dagli esterni scozzesi. Per sfruttarli dovrà però superare rapidamente la prima pressione, evitando perdite di possesso che riporterebbero subito il gioco vicino alla propria area.Per la, l’undici indicato si dispone con un. Davanti a Gunn sono attesi Hickey, Hendry e Binks, con Doak e Robertson sulle corsie. McGinn, Ferguson e Gilmour possono occupare la zona centrale, mentre McTominay agirebbe alle spalle di McBurnie.

La Macedonia del Nord dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Dimitrievski è atteso tra i pali, protetto da Ilievski, Meljichi, Misliu e Alioski. Elmas e Atanasov sono candidati in mediana, con Mitrovski, Bardhi e Doriev a sostegno di Rastoder.

SCOZIA (3-5-1-1): Gunn; Hickey, Hendry, Binks; Doak, McGinn, Ferguson, Gilmour, Robertson; McTominay; McBurnie.

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Ilievski, Meljichi, Misliu, Alioski; Elmas, Atanasov; Mitrovski, Bardhi, Doriev; Rastoder.

Orario e informazioni essenziali di Scozia-Macedonia del Nord