La fase a gironi del Mondiale 2026 entra subito nel vivo. Venerdì 19 giugno alle ore 22:00, al Boston Stadium, Scozia e Marocco si affrontano in una sfida che potrebbe indirizzare in maniera decisiva il destino del Gruppo C. Dopo un esordio positivo per entrambe, i tre punti assumono un peso enorme: vincere significherebbe mettere un piede negli ottavi di finale e presentarsi all'ultima giornata con un vantaggio importante sulle rivali.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Scozia-Marocco in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Scozia-Marocco, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti. Questa e la risposta principale da dare all'utente, perche chi arriva sull'articolo vuole prima di tutto sapere dove vedere esattamente quella partita.

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Il momento della Scozia

L'entusiasmo è tornato a percorrere le strade di Glasgow e di tutta la Scozia. Il successo contro Haiti ha permesso alla nazionale di Steve Clarke di iniziare il Mondiale nel migliore dei modi, interrompendo un'attesa lunghissima e confermando i progressi mostrati negli ultimi anni.

Gli scozzesi hanno costruito la propria identità su compattezza, intensità e organizzazione. McTominay continua a rappresentare il leader tecnico della squadra, mentre Robertson garantisce esperienza internazionale e qualità sulla corsia sinistra. Contro Haiti la Scozia ha controllato gran parte della partita ma ha anche mostrato qualche difficoltà nel chiudere i conti, lasciando aperto il risultato fino ai minuti finali.

Clarke chiede maggiore cinismo offensivo e una gestione migliore dei momenti chiave del match. Una vittoria contro il Marocco significherebbe qualificazione quasi certa agli ottavi e la possibilità di affrontare il Brasile nell'ultima giornata con meno pressione.

Il momento del Marocco

Dall'altra parte c'è una nazionale che continua a stupire il mondo del calcio. Il pareggio ottenuto contro il Brasile ha confermato la crescita costante dei Leoni dell'Atlante, capaci di abbinare solidità difensiva e qualità tecnica.

La squadra di Mohamed Ouahbi arriva a questa sfida imbattuta nelle ultime cinque partite, con un bilancio di tre vittorie e due pareggi. Bounou continua ad essere una garanzia tra i pali, mentre Hakimi e Mazraoui rappresentano una delle coppie di esterni più forti del torneo. In mezzo al campo Ounahi e Amrabat garantiscono equilibrio e qualità, insieme alla stellina Bouaddi, mentre davanti En-Nesyri e Brahim Diaz possono accendere la partita in qualsiasi momento.

Dopo aver fermato il Brasile, il Marocco vuole dimostrare che quel risultato non è stato casuale. Una vittoria contro la Scozia consentirebbe ai nordafricani di mettere pressione proprio ai verdeoro nella corsa ai primi due posti.

MADRID, SPAGNA - 27 MARZO: Mohamed Hrimat del Marocco festeggia con il compagno di squadra Brahim Diaz dopo aver segnato un gol successivamente annullato in seguito alla revisione del VAR durante la partita amichevole internazionale tra Marocco ed Ecuador, disputata al Wanda Metropolitano il 27 marzo 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Situazione del girone

Il Gruppo C si presenta estremamente equilibrato dopo la prima giornata. La Scozia guida la classifica grazie al successo per 1-0 contro Haiti, mentre Marocco e Brasile hanno pareggiato 1-1 nello scontro più atteso del raggruppamento. Haiti, invece, è ferma a quota zero punti.

Classifica Gruppo C:

Scozia 3 punti

Marocco 1 punto

Brasile 1 punto

Haiti 0 punti

Nell'altra sfida del girone si affrontano Brasile e Haiti. Una vittoria permetterebbe a Scozia o Marocco di compiere un passo enorme verso la qualificazione agli ottavi.

Probabili formazioni di Scozia-Marocco

Steve Clarke dovrebbe affidarsi ancora all'ossatura che ha superato Haiti nella gara d'esordio. In porta confermato Gordon, protetto dalla coppia centrale formata da Hanley e McKenna, con Robertson e Hickey sulle corsie laterali. In mezzo al campo Ferguson agirà davanti alla difesa, mentre McTominay sarà il principale riferimento per gli inserimenti offensivi. Sugli esterni spazio a Doak e McGinn, con Christie incaricato di collegare i reparti. In avanti Adams resta favorito per guidare l'attacco scozzese.

Mohamed Ouahbi sembra orientato a cambiare qualcosa rispetto alla formazione vista contro il Brasile. Tra i pali confermato Bono, protetto da una linea difensiva composta da Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui. In mezzo al campo spazio a un reparto molto tecnico e dinamico con Bouaddi, El Aynaoui e Ounahi, chiamati a garantire sia copertura sia qualità nella costruzione del gioco. Alle spalle dell'unica punta agiranno Brahim Diaz e Saibari, due elementi capaci di creare superiorità numerica e accelerare le ripartenze. In avanti toccherà a El Khannouss guidare l'attacco marocchino, con il compito di sfruttare gli spazi che potrebbero aprirsi contro la retroguardia scozzese.

Scozia (4-1-4-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Doak, Christie, McTominay, McGinn; Adams.

Marocco (4-3-2-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari; El Khannouss. Allenatore: Ouahbi.

MADRID, SPAGNA - 27 MARZO: Ismael Saibari del Marocco controlla il pallone durante la partita amichevole internazionale tra Marocco ed Ecuador, disputata allo Stadio Riyadh Air Metropolitano il 27 marzo 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Cosa aspettarsi da Scozia-Marocco

Più che una partita spettacolare, ci si può attendere una sfida molto tattica e combattuta. Entrambe sanno che una sconfitta rischierebbe di complicare enormemente la corsa agli ottavi, soprattutto con il Brasile ancora da affrontare o comunque pienamente coinvolto nella lotta qualificazione.

La Scozia proverà a imporre fisicità, ritmo e gioco sulle corsie laterali. Robertson e Hickey saranno chiamati a spingere spesso, mentre McTominay cercherà di inserirsi tra le linee per dare peso offensivo alla manovra. Gli uomini di Clarke vorranno trasformare la gara in una battaglia intensa, fatta di duelli e seconde palle.

Il Marocco, invece, dovrebbe puntare maggiormente sulla qualità tecnica del proprio centrocampo. Ounahi, Bouaddi ed El Aynaoui avranno il compito di gestire il possesso e attirare la pressione scozzese per poi liberare gli spazi a favore di Brahim Diaz e Saibari. Le accelerazioni di Hakimi sulla destra possono rappresentare una delle armi più pericolose della squadra di Ouahbi.

La chiave tattica potrebbe essere proprio sulle fasce: la Scozia cercherà cross e gioco diretto, mentre il Marocco proverà a sfruttare le transizioni rapide lasciando meno riferimenti offensivi. Dal punto di vista del risultato, il pareggio non sarebbe un disastro per nessuna delle due, ma entrambe sanno che vincere significherebbe presentarsi all'ultima giornata con un enorme vantaggio nella corsa agli ottavi.

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