Nel round of 32 del torneo WTA di Praga va in scena la sfida tra Ella Seidel e Darya Snigur, un confronto che mette di fronte due giocatrici con stati di forma differenti e caratteristiche particolarmente adatte alle condizioni del cemento.

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Il momento delle due tenniste

La superficie veloce sembra poter favorire il tennis di Snigur, giocatrice ucraina capace di esprimere il meglio del proprio repertorio su campi rapidi. La sua aggressività e la capacità di prendere l'iniziativa negli scambi potrebbero rappresentare un'arma importante per cercare di controllare il ritmo della partita.

Dall'altra parte ci sarà Ella Seidel, che arriva all'appuntamento alla ricerca di una svolta dopo un periodo complicato. La tennista tedesca è reduce da una serie di risultati negativi e non è ancora riuscita a ritrovare la continuità e il livello di gioco mostrati in precedenza.

Anche il confronto diretto sorride a Snigur: le due giocatrici si sono affrontate una sola volta in carriera e in quell'occasione è stata l'ucraina a imporsi con un netto 2-0. Un precedente che può avere un peso dal punto di vista psicologico, anche se un singolo incontro non è sufficiente per definire completamente gli equilibri della sfida.

A Praga Seidel proverà a invertire la tendenza recente, mentre Snigur punta a sfruttare le condizioni favorevoli per proseguire il proprio cammino nel torneo.

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