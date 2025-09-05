La corazzata serba, una delle grandi favorite per la vittoria di Eurobasket affronta la sorprendente nazionale finnica in un match sulla carta scontato. Ma il campo cosa dirà?

La fase a gironi di Eurobasket si è chiusa giovedì sera. Le big hanno tutte fatto il proprio dovere tranne la Spagna, che è stata clamorosamente eliminata e non prenderà parte alla fase ad eliminazioni diretti. La prima delle due serate (nella seconda scenderà in campo anche la nostra Italia) vedrà come match serale quello tra Serbia e Finlandia, in programma sabato 6 settembre alle ore 20,45 sul parquet della Xiaomi Arena di Riga.

Dove vedere Serbia-Finlandia in diretta TV e in streaming LIVE — Se siete amanti della palla a spicchi non potete assolutamente perdere Serbia-Finlandia. Il match sarà infatti disponibile IN LIVE STREAMING GRATIS SU BET365 per gli utenti registrati. L'ottavo di finale fra la nazionale balcanica e quella nordica sarà anche visibile in diretta tv Sky Sport e in streaming su NowTV e DAZN con palla a due sabato 6 settembre alle ore 20,45.

Il percorso di Serbia e Finlandia nella fase a gironi — La Serbia ha chiuso la fase a gironi col secondo posto nel gruppo A dietro alla Turchia e davanti a Lettonia e Portogallo. Il bottino è stato di 4 vittorie e 1 sconfitta con 434 fatti e 368 subiti. La Finlandia invece è stata la terza forza del gruppo B, dietro a Germania e Lituania ma davanti alla Svezia. Il bilancio della fase a gironi è stato di 3 vinte e 2 perse con 426 punti realizzata e 406 concessi. Osservando gli scontri diretti possiao osservare come i serbi vincano consecutivamente contro la Finlandia da ben 8 sfide consecutive, ultima lo scorso febbraio con un 105-95.

I quintetti base di Serbia-Finlandia — La formazione allenata da coach Pesic sarà come sempre trascinata dal talento e dall'esperienza dalla stella NBA dei Denver Nuggets Nikola Jokic che in questo Eurobasket viaggia a una media di 20,2 punti e 9,2 rimbalzi. La Finlandia di coach Tuovi cercherà invece di rifugiarsi in Markkenen degli Utah Jazz che finora in questa competizione ha ottenuto 25,4 punti e 8,2 rimbalzi a partita.

Serbia - Avramovic, Jokic, Jovic, Marinkovic, Petrusev. All. Pesic

Finlandia - Jantunen, Markkanen, Maxhuni, Salin, Valtone. All. Tuovi.