La fase a gironi di Eurobasket si è chiusa giovedì sera. Le big hanno tutte fatto il proprio dovere tranne la Spagna, che è stata clamorosamente eliminata e non prenderà parte alla fase ad eliminazioni diretti. La prima delle due serate (nella seconda scenderà in campo anche la nostra Italia) vedrà come match serale quello tra Serbia e Finlandia, in programma sabato 6 settembre alle ore 20,45 sul parquet della Xiaomi Arena di Riga.
Serbia-Finlandia Eurobasket, dove vedere il match in diretta tv e streaming live
Dove vedere Serbia-Finlandia in diretta TV e in streaming LIVE—
Se siete amanti della palla a spicchi non potete assolutamente perdere Serbia-Finlandia. Il match sarà infatti disponibile IN LIVE STREAMING GRATIS SU BET365 per gli utenti registrati. L'ottavo di finale fra la nazionale balcanica e quella nordica sarà anche visibile in diretta tv Sky Sport e in streaming su NowTV e DAZN con palla a due sabato 6 settembre alle ore 20,45.
Il percorso di Serbia e Finlandia nella fase a gironi—
La Serbia ha chiuso la fase a gironi col secondo posto nel gruppo A dietro alla Turchia e davanti a Lettonia e Portogallo. Il bottino è stato di 4 vittorie e 1 sconfitta con 434 fatti e 368 subiti. La Finlandia invece è stata la terza forza del gruppo B, dietro a Germania e Lituania ma davanti alla Svezia. Il bilancio della fase a gironi è stato di 3 vinte e 2 perse con 426 punti realizzata e 406 concessi. Osservando gli scontri diretti possiao osservare come i serbi vincano consecutivamente contro la Finlandia da ben 8 sfide consecutive, ultima lo scorso febbraio con un 105-95.
I quintetti base di Serbia-Finlandia—
La formazione allenata da coach Pesic sarà come sempre trascinata dal talento e dall'esperienza dalla stella NBA dei Denver Nuggets Nikola Jokic che in questo Eurobasket viaggia a una media di 20,2 punti e 9,2 rimbalzi. La Finlandia di coach Tuovi cercherà invece di rifugiarsi in Markkenen degli Utah Jazz che finora in questa competizione ha ottenuto 25,4 punti e 8,2 rimbalzi a partita.
Serbia - Avramovic, Jokic, Jovic, Marinkovic, Petrusev. All. Pesic
Finlandia - Jantunen, Markkanen, Maxhuni, Salin, Valtone. All. Tuovi.
