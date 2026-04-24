Domenica 26 aprile 2026 alle 18:00 si giocherà la sfida tra Team Altamura e US Casarano, gara valida per la 38ª giornata del Girone C di Serie C.

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Il Team Altamura è all’11° posto con 45 punti e arriva da un periodo non troppo continuo. La squadra di Devis Mangia ha mostrato discreta solidità in casa, ma soffre ancora in fase difensiva.

Il Casarano è invece 9° con 53 punti e si presenta in condizioni leggermente migliori. Il gruppo guidato da Vito Di Bari alterna buone prestazioni offensive a qualche fragilità in trasferta. Una sfida equilibrata ma importante per entrambe, con punti pesanti in palio in questa fase finale della stagione.

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