Lo streaming gratis della gara di campionato Arezzo-Torres: la partita in diretta tv live grazie a Bet365
La sfida tra US Arezzo e SEF Torres 1903, prevista per domenica 26 aprile 2026 alle ore 14:30, si presenta come un appuntamento decisivo per entrambe nel campionato di Serie C, Girone B. A poche giornate dalla fine, l’US Arezzo occupa una posizione di vertice, essendo secondo in classifica con 77 punti, ottenuti grazie a 23 successi, 8 pareggi e appena 4 sconfitte.
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Situazione più complicata invece per la SEF Torres 1903, attualmente al sedicesimo posto con 36 punti. Il bilancio della squadra conta 6 vittorie, ben 18 pareggi e 11 sconfitte, con 31 gol fatti e 42 incassati. Le prestazioni lontano da casa destano qualche preoccupazione, viste le sole 3 vittorie a fronte di 5 sconfitte. Per questo motivo, l’incontro rappresenta un’occasione per l’US Arezzo di rafforzare la propria posizione in zona playoff, mentre la SEF Torres 1903 è chiamata a fare risultato per cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione.
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